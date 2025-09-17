ЗАРЕЖДАНЕ...
|Логопед: Качеството на речта е пряко свързано с правилното и ефективно дишане
Логопедът Александра Ангелакова споделя в социалните си мрежи основните аспекти на тяхната роля:
Подобряване на дихателния контрол
Логопедичните упражнения учат пациента да координира дишането с речта.
Развива се навик за равномерно, дълбоко и диафрагмално дишане, което осигурява достатъчно въздух за правилно звукопроизнасяне.
Подкрепа при формиране на гласа
Гласовият апарат работи оптимално, когато въздушният поток е стабилен и дозиран.Дихателните упражнения намаляват риска от пренапрежение на гласните връзки и подпомагат правилната фонация.
Подобряване на артикулацията
Добрата дихателна база осигурява нужния въздушен поток за ясно и звучно произношение на съгласни и гласни.При нарушения като ринолалия, дизартрия или заекване дихателните упражнения са ключов елемент от терапията.
Корекция на темп и плавност на речта
Чрез упражненията се учим да регулираме дължината на изказванията си според възможностите на дишането.Това е особено важно при заекване и други ритмични нарушения на речта.
Подобряване на общата моторика и внимание
Дихателните упражнения често се комбинират с движения, ритъм и игра, което стимулира концентрацията и координацията. Примери за дихателни упражнения в логопедията:
Вдишване през носа и бавно издишване през устата (със свиркане, духане на свещ, сапунени балончета).
Издишване с произнасяне на гласни или съгласни.
Игра с пера, свещи, хартийки – за визуален контрол на въздушната струя.
Упражнения за диафрагмално дишане.
Накратко: дихателните упражнения в логопедичната практика изграждат правилна дихателна основа, която е фундамент за формиране на ясен, звучен и плавен говор.
