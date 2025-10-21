Новини
Лили Естер: Страхуваше се да ме пусне сама навън
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:22Коментари (0)89
©
Лили Естер безспорно е сред най-интересните участнички в "Ергенът: Любов в рая“. Тя може и да не е от най-активните – не държи постоянно да е център на внимание и не коментира при всеки удобен случай, но успя да събуди любопитството както на участниците, така и на зрителите пред екрана.

И не само с факта, че е професионална танцьорка и модел, но и с екзотичната си визия. Въпреки, че е родена в София, Лили има нигерийски и етиопски корени. Нещо, което както изглежда често я кара да се чувства некомфортно.

Пример за това е скорошната публикация на Лили в социалните мрежи, в която тя открито говори за расизма и отношението, с което често се сблъсква тук. "България е моята родина. Факт, с който се гордея. Обиколила съм много страни по света – европейски и неевропейски, но никъде не съм срещала такова отношение, както тук.“

И разказва за трудностите, с които е била принудена да се сблъска още от дете. "Беше тежко да ходя на училище. Бях единствената чернокожа и често търпях обиди и подигравки. Баба ми – чиста българка, която ме отгледа с любов – често се страхуваше да ме пусне сама навън. Страхуваше се не от света, а от това, че някой може да ме нарани… само защото съм с по-тъмна кожа“, пише Естер.

И споделя, че подобно отношение оставя белези и поражда болка и недоверие. Но и е нещо, което в никакъв начин не я е озлобява към света – напротив, помага ѝ да бъде по-силна.

Лили споделя и, че има много приятели – чернокожи и от смесени бракове в България и знае колко им е трудно да се впишат в обществото.

"И въпреки всичко… не мразя никого. Думи като "мръсна негърка“, "маймуна“, "циганка“ все още пристигат в съобщенията ми, но не ги посрещам с омраза. Посрещам ги с тъга и разбиране. Защото ми е мъчно, че в XXI век все още делим хората по цвят, вместо по сърце“, пише още Лили.

И все пак, публикацията ѝ завършва позитивно. "Аз съм човек. И вярвам, че ще дойде време, в което всички ще виждаме не външния вид, а доброто, което носим вътре в нас.“

А един от най-вълнуващите моменти във вчерашния епизод 32 бе изненадата, която Радо поднесе на Лили Естер. Тя неочаквано получи роза от него – жест, който намеква за нови емоционални обрати в Рая, пише Ladyzone.

