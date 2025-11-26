ЗАРЕЖДАНЕ...
Левон Хампарцумян: Ставаме за смях заради разходите
"Самите управляващи вярват в непорочното зачатие. Никой всъщност не е автор на този бюджет, може би с изключение на "Новото начало". Всички останали не харесват бюджета по един или друг начин", каза Хампарцумян пред Bulgaria ON AIR.
Той отбеляза, че репресивните органи получават значителни увеличения и бонуси, докато системно недофинансирани ведомства остават пренебрегнати, тъй като са "по-тихи и по-възпитани".
"Очевидно - 120 лева на пенсионерите, 400 лева за Коледа за всички, които работят във вътрешното министерство. Това показва колко са важни едните и колко са важни другите за хората, които разпределят бюджета", посочи финансистът.
Според него това поражда усещане за липса на справедливост при разпределението на публичните средства - усещане, което в момента напълно отсъства. Хампарцумян смята, че предупреждението от Европейската комисия е ясно, дори ако е поднесено дипломатично.
"Европейската комисия не е като Съветския съюз или модерна Русия, която праща танкови бригади да занесат посланието. Няма да дойдат танкови бригади, но идват анализи, доклади, процедури за свръхдефицит", отбеляза икономистът.
Той постави под съмнение и ефективността на разходите, като подчерта хронични проблеми: неефективно управление на водите, 50-годишно строителство на магистрала, абсурдни инфраструктурни забавяния.
"Ние ставаме за смях пред хората от гледна точка на ефективността на използването на публичните пари", коментира Хампарцумян. Коментар предизвика и предложението за концесия на Българския спортен тотализатор.
Публикуваните данни за 44 милиарда лева оборот в хазарта Хампарцумян определи като възможни, но само ако се включи и износът на оборудване и софтуер, тъй като България е голям производител в този сегмент.
"Концесионирането не е лоша идея по принцип, но всичко зависи от условията. Ако дам на концесия свръхпечеливш бизнес за малка такса - това е подарък", заяви финансистът.
