Лютеницата винаги е била повод за семейно събиране, шум, миризма на печено и поне един човек, който твърди, че "само той знае тайната“. Днес обаче не всеки има двор, огън и търпение да вари с часове. Въпреки това желанието за истински домашен вкус не е изчезнало. Просто рецептите са станали по-модерни, а "Фокус" ви предоставя няколко от тях.

Лютеница на фурна (без печене на огън)

Метод, който запазва аромата на печените зеленчуци, без да стоиш над жар или котлон.

Необходими продукти

– 3 кг домати

– 2 кг червени чушки

– 1 кг патладжан

– 250 мл олио

– 2 с.л. сол

– 2–3 с.л. захар (може да се пропусне)

– 1 глава чесън (по желание)

– 1 ч.л. черен пипер

Начин на приготвяне:

Нарежи чушките и патладжаните на половинки, подреди в тава с хартия и печи на 220°C до омекване и леко почерняване. Това имитира аромата на огън.

След изпичане ги похлупи за 10 минути и обели лесно. Доматите можеш да ги настържеш, пасираш или пресоваш. Пасирай всичко до желаната консистенция — фино или по-едро.

Печене на лютеницата:

Изсипи сместа в голяма тава и печи на 180°C около 2–3 часа като разбъркваш периодично, докато се сгъсти. Добави сол, захар, олио и подправки. Пълни в горещи буркани.

Стерилизация според нормите на БАБХ

Бурканите трябва да са идеално чисти, измиване със сода е препоръчително. Напълнените буркани се стерилизират 15–20 минути при 100°C. Обръщането с капачките надолу не замества стерилизацията.

Лютеница в мултикукър

Начин на приготвяне

Постави доматите, чушките и патладжана (предварително изпечени или сурови, ако уредът позволява).

– Избери програма "Stew“, "Slow cook“ или "Jam“ за 2–3 часа

– Разбърквай няколко пъти — не е нужно постоянно наблюдение

– Когато сместа се сгъсти, добави олио, сол и подправки

– Пълни в буркани и стерилизирай 20 минути

Понякога обаче човек следи захарите, въглехидратите или просто отказва да добавя сладост там, където майка му винаги е слагала щедра лъжица. За тези модерни хора има нисковъглехидратната версия – нещо като класиката, но с изчистен профил и без излишна сладост. Тук доматите трябва да са месести, чушките – ярки и сладки по природа, а сгъстяването се постига с търпение, не със захар.

Ключови промени от класическите рецепти

– Без захар

– Използват се месести домати, които по принцип са по-малко сладки

– Добавят се печени чушки и печен патладжан за плътност

– Гъстотата се постига чрез бавна редукция, не със сгъстители

Какво да включиш вместо захар

– 1 настърган морков (дава сладост, но малко въглехидрати).

– Щипка еритритол, ако искаш по-традиционен вкус.

– Червени чушки капия – те са естествено сладки.

Пропорции

– 2 кг домати

– 1.5 кг чушки

– 2 патладжана

– 150 мл олио

– Сол, чесън, черен пипер

– Пушен пипер – за богат вкус без въглехидрати

Хитрините, кото "Фокус" ви предлага:

– Печене на зеленчуци във фурната с вентилатор

– Пасиране, но леко, не до гладка смес. Получава се текстура като домашна едра лютеница

– Добавяне на малко оцет (1–2 ч.л.)