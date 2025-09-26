ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Леонардо ди Каприо искал да смени името си
В подкаста на Травис Келси 50-годишният актьор наскоро сподели, че агентът му настоявал да се прекръсти, за да има шанс в Холивуд. Тъй като е с италиански и немски корени, Ди Каприо получил съвет, че името му звучи "твърде етнически" и би отблъснало продуцентите.
Предложението било да се подвизава като Лени Уилямс. Бащата на актьора обаче категорично отхвърлил идеята.
"Той видя моя снимка с новото име под нея и я разкъса на парчета. Каза: "Само през трупа ми", разказа Ди Каприо.
Освен за неуспешния опит за промяна на името си, носителят на "Оскар" призна и за трудностите, които е срещал в началото на кариерата си.
"Отнасяха се с мен като с животно и чувах много пъти "Не" от продуценти. Правех какво ли не, за да бъда забелязан. Танцувах брейк на улицата, сменях прически... А баща ми беше твърдо против всичко това."
Първите му стъпки пред камерата са в телевизионни реклами, след което получава роли в "Животът на момчето" и "Защо тъгува Гилбърт Грейп". Истинският пробив обаче идва с "Титаник", който го превръща в световна звезда, която играе редом до Кейт Уинслет.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 769
|предишна страница [ 1/129 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: