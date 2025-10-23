ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Позитивното мислене е важно
"Винаги казвам на пациентите да бъдат позитивни и да мислят само хубави неща. Сигурна съм, че има емоционална връзка между яйцеклетките и ембрионите, и бъдещите родители", коментира ембриологът д-р Десислава Тачева.
По думите ѝ тази система е първа за Българя и една от първите в Европа, при която пациентите от деня на оплождането, докато станат готови ембрионите да бъдат върнати в матката или да бъдат замразени, могат да ги наблюдават в реално време.
Как работи системата
"Системата се основава на специален инкубатор, в който е вграден специален микроскоп и камера. Тази камера прави периодични снимки на всяко ембрионче и пациентът може да наблюдава в реално време развитието на своите ембриони от вкъщи през телефона си", добави ембриологът.
Директорът на клиника д-р Явор Владимиров подчерта пред Bulgaria ON AIR, че емоционалната връзка е много съществена.
"Има проучвания, че жените, които ползват такава система, успеваемостта на инвитро технологията се увеличава с 11%, което е доста високо", отбеляза той.
Д-р Тачева уточни, че тази система не изключва ролята на ембриолога.
"Инвитро технологиите са основният метод за лечение на безплодие", заяви д-р Владимиров.
Д-р Тачева подчерта, че превенцията е изключително важна.
Репродуктивната възраст
"Все повече двойки в по-късна репродуктивна възраст търсят помощ. След 35-годишна възраст при жената започват да се увеличават хромозомните аномалии при яйцеклетката. Когато мъжът е по-възрастен започват митохондриални заболявания при децата. Двойките трябва да знаят, че колкото по-рано имат желание за дете, толкова по-добре е за тях", съветва тя.
