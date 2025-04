Лекар: Този зеленчук е един от най-полезните за сърцето

© Сърдечно-съдовите заболявания са сред основните причинители на смърт в световен мащаб. Но както и при много други заболявания, човек може да се предпази и намали риска от развитието им, чрез здравословен начин на живот. А това задължително включва и пълноценно, балансирано хранене.



Но когато става дума за полезни храни за здравето на сърцето, кардиолозите изтъкват качествата на един конкретен зеленчук. И това е брюкселското зеле.



По думите на д-р Карл Лави от Ochsner Health този зеленчук е един от най-полезните за сърцето. Д-р Елана Наткер се съгласява с неговото мнение и допълва, че брюкселското зеле далеч не е за пренебрегване и има редица добри причини хората да го ядат по-често.



Ето и какви са ползите за здравето на сърцето от консумацията на брюкселско зеле.



Фибри



Фибрите обикновено се свързват с ползите за храносмилателната система. Но учените са установили, че благоприятното им въздействие върху здравето на червата може индиректно да подобри сърдечно-съдовото здраве. Така например според проучване един богат на фибри хранителен режим може да доведе до благоприятни промени в чревните бактерии, които помагат за понижаване на кръвното налягане.



Консумацията на брюкселско зеле ни помага да си набавим достатъчно фибри, благодарение на високото си съдържание. В около 250 грама се съдържат шест грама фибри, което е добър процент от препоръчителните 25-38 грама, от които се нуждаем ежедневно.



Витамин К



Брюкселското зеле е един от най-добрите източници на витамин К, който е ключов за здравето на сърцето. Само с 250 грама сготвено брюкселско зеле може да си набавим два и половина пъти повече от количеството витамин К, от което се нуждаем всеки ден.



И докато е полезно да знаем, че е важен хранителен елемент за здрави артерии, е добре да имаме предвид, че той може и да взаимодейства с определени лекарства, особено разреждащи кръвта. Затова в случай че приемаме такива, е добре да се консултираме с лекар преди да решим дали да увеличим консумацията на богати на витамин К зеленчуци.



Нитрати



Според изследване естествените нитрати в зеленчуците, включително брюкселското зеле, могат да бъдат полезни за сърцето. Това е така, защото когато ядем храни, съдържащи естествени нитрати, организмът ни ги превръща в съединение, наречено азотен оксид, което помага за разширяване на кръвоносните съдове. Това от своя страна позволява на кръвта да тече свободно, понижавайки кръвното налягане и подобрявайки кръвообращението.



Учените предполагат, че комбинацията от нитрати и витамин К може да крие обяснението зад причината за понижаващия кръвното налягане ефект на кръстоцветните зеленчуци като брюкселското зеле.



Витамин С



Вероятно може да дадем много примери за плодове и зеленчуци, богати на витамин C, но едва ли най-напред се сещаме за брюкселско зеле. Но то е един от най-добрите растителни източници на този антиоксидантен витамин. Само с 250 грама сготвено брюкселско може да си набавим почти цялото нужно количество витамин C за цял ден.



И това е добра новина не само за имунната ни система. Защото Витамин С играе роля в борбата със свободните радикали в тялото, които вредят и на сърцето, и водят до състояния като атеросклероза. Освен това, витамин С също може да увеличи производството на азотен оксид в организма ни, за да подпомогне кръвния поток.



Калий



Друг ключов играч в регулирането на кръвното налягане е калият. Той действа, като компенсира ефекта на натрия да повишава кръвното налягане. И освен че помага за понижаване на кръвното налягане при хора с хипертония, може също така да предпази и от сърдечни заболявания и инсулт. С около 250 грама брюкселско зеле си набавяме приблизително 10% от дневната стойност калий, пише Eating Well, цитиран от lifestyle.bg.