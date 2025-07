Лейди Гага падна по време на концерт

© Лейди Гага не се поколеба да продължи с пълна сила, след като падна по време на концерт в Лас Вегас.



Певицата се спъна, докато изпълняваше “Vanish Into You“ и се движеше сред публиката, след като слезе от сцената. Както винаги, Лейди Гага показа, че знае как да се възстановява като истинска суперзвезда.



39-годишната поп икона загуби равновесие по време на изпълнението на песента от новия си албум MAYHEM, част от шоуто MAYHEM Ball в Лас Вегас. На кадри, споделени от фенове в X (бившия Twitter), се вижда как член на снимачния ѝ екип също се спъва, докато документира случката.



Изпълнителката на “Abracadabra“ бързо се изправи и продължи с песента, а зрителите около нея я възнаградиха с аплодисменти за светкавичната ѝ реакция. Шоуто продължи с типичната за Гага пищна сценография, готическа естетика и театрална хореография, които се превърнаха в запазена марка на новото ѝ турне.



В друго видео от концертите във Вегас се вижда как певицата се разголва по време на изпълнението на “How Bad Do U Want Me“. Бисът започва със сцена зад кулисите – Гага избърсва лицето си с кърпа, лишено от грим. По време на песента тя заменя екстравагантните костюми и перуки с минималистичен стайлинг: черно боди, кожен тренчкот, бейзболна шапка и слънчеви очила. На финала тя се завръща на сцената за последен поклон, прегръщайки естествената си визия.



The MAYHEM Ball бележи завръщането ѝ на турне след The Chromatica Ball през 2022 г.



"Има нещо електрическо в един стадион и аз обичам всеки момент от тези представления. Но с бала MAYHEM исках да създам различно преживяване – нещо по-интимно, по-близко, по-свързано – което се вписва в живото театрално изкуство, което обичам да създавам“, сподели Гага в официално изявление.



В Instagram певицата разкри, че първоначално не е планирала турне тази година, след участията си в Сингапур.



"Не планирах турне тази година след концертите ми в Сингапур, но невероятният отзвук от новия албум ме вдъхнови да продължа“, написа тя, визирайки албума MAYHEM, издаден на 7 март.



На 3 май Гага постави нов рекорд: най-посетеният концерт на жена изпълнителка в историята – пред 2,5 милиона души на плажа Копакабана в Рио де Жанейро.



Концертите в Лас Вегас се състояха на 16, 18 и 19 юли, а в близко бъдеще певицата ще посети и други градове в Северна Америка и Европа, включително Ню Йорк, Чикаго, Лондон и Милано. Турнето ще завърши в Токио с концерти на 25, 26, 29 и 30 януари, пише "Телеграф".