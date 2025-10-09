Легендата Владо Николов три пъти предлага брак

© Волейболната легенда Владо Николов тези дни е може би най-щастливият баща на света! Синовете му Александър и Симеон, заедно с останалите талантливи момчета от националния отбор по волейбол, спечелиха сребърните медали на световното първенство във Филипините и зарадваха цяла България. Страхотен подарък – само няколко дни след като на 3 октомври Николов навърши 48 години.



Той гордо признава, че в далечната страна на 10 000 километра от дома, където никой не го познава, всички разбрали, че е бащата на Алекс и Мони. Щастливият родител заявява, че вече няма да нарича синовете си деца, защото те са истински мъже.



И наистина – момчетата пораснаха.



21-годишният Алекс стана най-добрият реализатор на шампионата с феноменалните 173 точки и се извисява на 206 см над земята. А 18-годишният Мони е висок 208 см и редовно "отстрелва“ съперниците с мощен сервис над 123 километра в час. Владо има още 10-годишен син Филип и 6-годишна дъщеричка Дария.



Майката героиня е съпругата му Мая, също бивша волейболистка. Тя казва, че е все едно дали имаш едно или четири деца, а Владо допълва: "Това е просто четири пъти повече любов.“ Малките Филип и Дария още не играят волейбол, но като се има предвид каква кръв тече във вените им, едва ли ще има изненадани, ако и това се случи.



Владо и Мая се запознават покрай любимия спорт. Той я забелязва в залата, а първият им разговор е на рожден ден на обща приятелка – Ани. Тогава той е на 16, а тя – на 15. Младият софиянец е напорист, а Мая, пловдивчанка, си помислила: "Ама че нахален софиянец!“



За кариерата на известния ни национал от близкото минало се знае всичко – играл е на три континента, петкратен шампион и двукратен носител на Купата с "Левски“. Шампион на Франция, първенец на Италия, бронзов медалист от Световната купа в Япония. Именно неговото поколение за последно печели медал от световно първенство – бронз от Япония през 2009 г.



На Олимпиадата в Пекин през 2008 г. Владо става топреализатор за нашите, заедно с Матей Казийски – по 82 точки. През 2010 г. е обявен за най-добрия диагонал в света. Дълги години е капитан на националите и прекарва общо 15 години в елитни отбори в чужбина. Кариера мечта!



Но и висока цена...



Заради ангажиментите си като професионален спортист Владо Николов пропуска почти всички важни събития в живота си. Когато се ражда първият му син Алекс, той е в далечна Япония. Мая му се обажда, за да му каже, че е станал баща, а след минути му предстои мач. От вълнение изобщо не помни какво е правил по време на срещата!



Пропуска ражданията на тримата си сина, Коледи, рождени дни. Постоянно е по лагери и мачове, а през това време жена му гледа децата и върти къщата.



"Не знаех къде се плаща токът, водата – нищо. Когато имахме две деца, Мая гледаше три – мен включително!“, признава Владо.



Тогава 15-годишният още Мони казва, че баща му никога не му се кара, когато греши на игрището, защото знае, че дава всичко от себе си.



"Майка ми е много емоционална. Може би малко нервна, но с четири деца я разбирам“, добавя той – и така разплаква Мая.



Владо не крие, че с тримата си синове се държи "по мъжки“. С малката Дария е различно – кой баща не глези своята принцеса! Когато на момчетата казва "Не“, на дъщеря си винаги казва "Да“.



Николов споделя, че зад успеха на националите стои много труд и пот. Докато приятелите на Алекс и Мони били на море или се натискали с гаджетата в дискотеките, неговите момчета тренирали неуморно в залите.



Хубаво, голямо и сплотено е волейболното семейство. Владо и Мая са заедно повече от 30 години – но не е било лесно. Той ѝ предлага брак цели три пъти, преди тя да каже "Да“.



Приятели се шегуват, че губи в първите два гейма, но после обръща мача. Първият път ѝ предлага, когато е на 20, а тя – на 18. "За къде бързаме, много сме млади, нали сме заедно“, казала Мая. На третия път приела, а после с приятелки се шегувала, че вече ѝ станало неудобно да му отказва.



Сватбата им също е отлагана няколко пъти заради спортни ангажименти. Първото отлагане било, когато националите са поканени да участват в турнира за най-силните волейболни нации по онова време – Световната лига.



Днес Владо и семейството му най-добре си почиват в къщата си в Горна Малина. Именно от зеления двор на дома си той изпрати талантливите си синове с пожелание за успех във Филипините, пише HotArena.