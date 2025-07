Легендата Ози Озбърн се сбогува с публиката

© Хиляди фенове се събраха в родния град на рок легендата Ози Озбърн, Бирмингам, за да присъстват на последния му концерт като фронтмен на Black Sabbath, предаде АФП.



Очаква се още хиляди да се включат онлайн, след като билетите за концерта с участието на оригиналния състав на групата се изчерпаха за само 16 минути.



76-годишният Озбърн, който през 2020 г. разкри, че страда от болестта на Паркинсон, ще се присъедини към Тони Айоми, Джизър Бътлър и Бил Уорд за концерта "Back To The Beginning" в Бирмингам, централна Англия, където хеви метъл гигантите се формираха през 1968 г.



Концертът на стадиона на футболен клуб Астън Вила включва още участия на Metallica, Pantera, Guns N' Roses, Tool и Slayer, както и кратко соло изпълнение на Озбърн.



Anthrax бяха едни от първите изпълнители на сцената, като ранните зрители посрещнаха американските рок музиканти с бурни овации.



По-късно те бяха последвани от кралско съвместно изпълнение, като Стивън Тайлър от Aerosmith и Рони Ууд от Rolling Stone изпълниха "Whole Lotta Love" на Led Zeppelin.



Всички приходи от концерта ще бъдат дарени на благотворителни организации, сред които Cure P arkinson's и Детската болница в Бирмингам, предаде БГНЕС.