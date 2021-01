Легендарният фронтмен на Children of Bodom почина едва на 41 години

© Музикантът Алекси Лайхо, най-добре познат като фротнмен на бандата Children of Bodom, е починал. Това става ясно от официалната Facebook страница на групата.



41-годишният Лайхо е издъхнал миналата седмица в дома си във финландската столица Хелзинки. Бившите му колеги от вече разпадналата се група посочват, че през последните няколко години той е страдал от проблеми със здравето, без да дават повече информация.



"Повече от 25 години приятелство. Загубихме брат. Светът загуби феноменален текстописец и един от най-великите китаристи на всички времена. Спомените и музиката на Алекси ще живеят вечно", споделиха останалите от Children of Bodom.



Вдовицата на музиканта - Кели Лайхо-Райт, го определя като "най-обичащия и великолепен съпруг и баща".



Лайхо е сред основателите на бандата през 1993 г. Начело на Children of Bodom е през превръщането им в едни от най-продаваните музиканти от Финландия до разпадането им в края на 2019-а. Миналата година сформира нова група - Bodom after Midnight.