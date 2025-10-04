Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Лазар Радков: Наша е отговорността какъв свят ще оставим на децата си
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:51Коментари (0)61
©
Бъдещето се прави от хората, които всеки ден с мъничко правят света малко по-подреден, по-красив, по-развит и които допринасят за средата, в която живеят. Наша отговорност е какъв свят ще оставим на децата си. Това каза Лазар Радков – спортен инструктор, доброволец и организатор на благотворителни инициативи, в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“.

Той вярва, че с избора си всеки може да допринесе за това да оставим след себе си малко по-добър свят, в който да живеят децата ни. "Не е нужно всеки да прави нещо голямо. Когато много хора правят нещо мъничко – като да вземеш капачката и да я пуснеш в тубата, тези неща се натрупват. Въпросът е в мъничките избори, които правим, дали градят или рушат“, добави Радков.

Така за осем години кампанията "Капачки за бъдеще“ събира средства за закупуване на около 30 кувьоза, 5 детски линейки, няколко офроуд линейки, транспортна линейка, десетки медицински апарати. Над 13 000 са децата са обучени на първа долекарска помощ благодарение на "Капачки за бъдеще“, изброи инициаторът на кампанията.

Това показва и документалният филм "Великани“ – че добрият пример е заразен и че може да промени света. "Великани“ не е класически документален филм. Тези 1 час и 45 минути са базирани на над 200 часа заснето видео. Филмът проследява част от развитието на кампанията "Капачки за бъдеще“, която се развива всяка година, проследява пътя, есенцията и как от самата кауза започват да се зараждат други каузи. Филмът проследява пътя не само на доброволците, но и на хората и техните деца, които са получили дарения от кампанията“, разказа Радков. Приходите от продажбата на билети за филма ще бъдат дарени за закупуване и инсталиране на автоматични външни дефибрилатори за всички държавни средни училища в България. Лекари и парамедици пък ще обучат учителите как да ги използват. "Това не е медицински уред, той е направен да бъде използван от немедици. Учениците и учителите във всяко училище, което получи такъв дефибрилатор, ще знаят. Това ще бъде допълнителен стимул да се повишава знанието и информираността на обществото във всичките му групи“, заяви Радков и посочи, че според статистиката към момента под 5% от учениците имат някакъв вид подготовка за оказване на първа долекарска помощ.

Премиера
та на "Великани“ ще бъде на 9 октомври в Зала 1 на НДК. "Целта е да съберем поне 2600 души. Ако успеем, това означава, че още следващия месец ще може да предоставим първите 20 дефибрилатора в 20 училища“, заяви Лазар Радков. От 10 октомври филмът влиза в широко разпространение. "Раздали сме се много, искали сме да помогнем. Ако достигнем 100 000 гледания, ще успеем да осигурим дефибрилатори във всички 600 държавни средни училища. Може да подкрепите каузата да осигурим дефибрилатори за всички средни държавни училища в България, които потенциално могат да спасяват животи“, призова гостът.

Според водещия на предаването Благой Д. Иванов кампанията "Капачки за бъдеще“ може да бъде своеобразен тест за емпатия, но и тест за образованост и за критично мислене. Възпитаването в някаква култура чрез пример и поведение е ключово, подчерта той. "Това е заразно добро. Това е възможност чрез личния пример, но и чрез информацията хората по някакъв начин да успеят да се зарибят взаимно. Проекти като "Великани“ и като "Капачки за бъдеще“ са начинът всички наши идеологически различия да изчезнат в името на общата идея за по-добър живот“, добави Иванов.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см 
12:43 / 02.10.2025
Кметът Байкушев с апел към гражданите на Рила: Умоляваме, всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес
Кметът Байкушев с апел към гражданите на Рила: Умоляваме, всички граждани да се приберат в по-ниските части на общината още днес
11:33 / 02.10.2025
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
Има жертва при катастрофата между камион и микробус в Кресненското дефиле
08:19 / 03.10.2025
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
11:18 / 02.10.2025
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварително заредени, за да могат от първия ден да осигурят наличности за бизнеса и гражданите
12:42 / 02.10.2025
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
09:09 / 02.10.2025
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
Новата реалност: Милиони туристи в Европа наемат жилище за почивките си, а не разчитат на хотел
08:28 / 02.10.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Попълване на регулатори
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: