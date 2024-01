Лазар Хрисимов: Едва ли ще има големи изненади на тазгодишните "Оскар"-и

© Фокус Няма изненада в тазгодишните номинации на Филмовата академия на САЩ за наградата "Оскар“. Това коментира в предаването "Сториборд" на радио "Фокус" с водещ Благой Иванов кино коментаторът Лазар Хрисимов. "Няма да има изненади, ако Академията цели да се промени в позитивна посока и цели да опровергае критиките от последните години за некачествени и не толкова добри филми, които печелят.“



По думите му няма да има изненада и ако филмът "Опенхаймер“ спечели в категорията за най-добър филм. "Това не е моят фаворит, моят фаворит е по-скоро филмът на Джонатан Глейзър "Зоната на интереса“ (The Zone of Interest), който е минималистичен своеобразен шедьовър. И двата филма имат сходни послания, макар и да са с различни теми,“ каза Лазар Хрисимов, като според него е много важно какво зрителите искат да видят когато гледат един филм – "дали искат да видят филм с трагична тема, която може да смути повечето хора, които я гледат, или един филм с щастлив край, като например "Останалите“ (The Leftovers).“



Според него шансът да спечели Килиън Мърфи за превъплъщението си на Дж. Робърт Опенхаймер е около 90% в една от най-оспорваните категории – за най-добър актьор. По думите му Килиън Мърфи е много добър актьор, който прави брилянтна роля в този филм. "Но искам да споменем и Пол Джиамати за филма The Holdovers. Това е един много приятен, много състрадателен, много човешки, много хубав филм, който показва, че има защо такива филми да получават внимание и има защо да се връщаме към тях,“ отбеляза още кино коментаторът.



Състезанието за най-добра актриса ще е оспорвано, като фаворити за Лазар Хрисимов са двама: Ема Стоун, която се представя много добре в "Клети създания“ на Йоргос Лантимос, и Сандра Хюлер, която участва в два филма, които са номинирани за най-добър филм: "Анатомията на едно падане“ и "Зоната на интереса“. "Академията трябва да си даде сметка, че може да дава призове на актьори, които не са от Америка, защото Сандра Хюлер макар и да е немскоезична актриса, показа много шарен образ и в двата филма,“ смята още той.



Според кино коментатора Американската академия за филмово изкуство обича големите завръщания и изкуплението на дадени звезди. Точно поради този факт според него има голяма вероятност Робърт Дауни-джуниър да вземе "Оскар" за най-добра поддържаща мъжка роля. "Но той и заслужава, не само защото Академията обича такива истории за хора, които са паднали в някакъв смисъл и после се издигат, но и Робърт Дауни-джуниър, въпреки заетостта си в "Марвел“, прави много добри филми.“



Относно категорията най-добра актриса в поддържаща роля Лазар Хрисимов изрази мнението си, че актрисата Дивайн Джой Рандолф прави една цялостно перфектна роля в The Holdovers. "Тя изиграва ролята на жена, която въпреки скръбта от загубата на сина си и трудностите в живота си, успява да се справи и да продължи напред. И това донякъде показва защо тази история и този персонаж би бил перфектният за тази категория.“



Кристофър Нолан е вероятният победител в надпреварата за най-добър режисьор, отбеляза още той. "Големият победител за мен би бил и ще се радвам да бъде или Джонатан Глейзър, или Жюстин Трие. Те двамата са наистина хората, които въпреки финансовите проблеми, успяват да направят нещо с много малък бюджет и с проста история, но перфектно изпипана.“



"Анатомия на едно падане“ е един от най-добрите сценарии за последните няколко години, филмът взе приза и за най-добър сценарий на "Златен глобус“, и е вероятният победител в категорията за най-добър оригинален сценарий, смята още той. "И May December, и "Минали животи“ (Past Lives) имат много добри сценарии, тук нямам забележки, но най-вероятно Жюстин Трие с "Анатомия на едно падане“ ще вземе този приз.“



"Почти всички филми от категорията за най-добър чуждоезичен филм имаха своите премиери на големите фестивали през изминалата година, което показва, че филмите, които имат такъв трамплин от фестивалите в Кан, Венеция, Берлин, после биват и номинирани и за "Оскар“,“ разказа още Лазар Хрисимов.