Лайнъл Ричи стана жертва на нагъл обир
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:22
©
Лайнъл Ричи току-що стана поредната холивудска звезда, която е била ограбена.

Ричи е бил все още в къщата си, когато е станал взломът, предаде Geo.tv. Полицията е получила обаждане за взлом в дома на 76-годишния певец в Бевърли Хилс малко след полунощ.

За щастие на Ричи, в дома му е била инсталирана охранителна аларма, която е стреснала крадеца, който след това е избягал от местопрестъплението, преди да успее да открадне нещо.

Полицията, отзовала се на обаждането, е арестувала мъж на име Майкъл Джон Бонд по обвинение в кражба с взлом в жилище, но все още не са повдигнати официални обвинения срещу заподозрения.

Полицията разкри също, че разследването на кражбата с взлом все още продължава, тъй като детективите разследват престъплението, анализирайки записи от камери от имота на Ричи, както и други получени доказателства.

Този обир в дома на Лайнъл Ричи идва след друг нашумял обир в дома на Брад Пит в Лос Анджелис в края на юни. По това време актьорът беше  на път до Япония, за да промотира състезателната си драма "Формула 1“.

