национална селекция за конкурса "Евровизия 2026“, предаде ФОКУС. Градът с хилядолетна история, прочут с Владимир Димитров – Майстора, черешите и минералните си извори, изпраща силно послание в подкрепа на младата изпълнителка Мона.
Под артистичното име MONA, Симона Петрова ще се представи с песен, носеща българско звучене и идентичност на най-големия песенен конкурс в Европа.
"Музиката ме възпита – научи ме на дисциплина, търпение и отговорност. Тя е моят дом и място за свобода и сбъднати мечти. Вярвам, че "Евровизия“ не е просто музикален конкурс, а сцена за културен обмен. Бих се радвала да представя българската душа така, както я усещам“, споделя Мона.
Зад изпълнителката застанаха Община Кюстендил и множество нейни съграждани. От Община Кюстендил посочиха: "Горди сме, че изпълнител от Кюстендил ще участва в националната селекция за "Евровизия 2026“. Пожелаваме успех на MONA и нейния екип“.
Зад Мона застават и хората в Кюстендил, които с коментари и споделяния в социалните мрежи показват подкрепата си за участието ѝ в националната селекция.
Участниците в българската селекция ще бъдат представени в ефира на БНТ от 21.00 часа. Гласуването ще се проведе онлайн на сайта eurovision2026.bg и ще бъде активно в рамките на 15 минути след последното изпълнение.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.