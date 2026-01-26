ЗАРЕЖДАНЕ...
Култова история оживява за първи път на театралната сцена в Благоевград
©
Заглавие, което поколения зрители носят в паметта си – със своя фин хумор, топла меланхолия и болезнено точни наблюдения върху любовта, самотата и човешките илюзии. През годините историята от "Дами канят“ се превръща в символ на цяла епоха и на един от най-култовите образи в българското кино.
Днес ролята на обаятелния инструктор по кормуване неминуемо се свързва с легендарното изпълнение на Стефан Данаилов. В сценичния прочит на "Дами канят“ този образ ще бъде изигран от Калин Врачански – добре познат и обичан от благоевградската публика с участията си в спектакли като "Съмнение“, "Метаморфози“ и "Комедия за тенори“. Със своята сценична харизма, чар и силно присъствие той среща героя с днешния зрител – жив, разпознаваем и емоционално близък.
Сценичната адаптация е дело на Ваня Щерева и Димитър Калбуров, а режисьор на спектакъла е Асен Блатечки. Блатечки застава начело на сценичния процес и ще вземе участие и в актьорския състав, обещавайки динамична, емоционална и вълнуваща комедия.
Сценографията на спектакъла е дело на Николай Николов, а костюмите – на Ванина Цандева. Постановката събира на една сцена впечатляващ актьорски ансамбъл, в който се срещат различни поколения и ярки сценични присъствия: Калин Врачански, Асен Блатечки, Милена Маркова–Маца, Пламен Манасиев, Валентина Каролева, Жанет Керанова, Константина Георгиева, Лили Сучева, Лора Христова, Мариана Бонева, Пепа Манева и Огнян Спиров.
"Дами канят“ обещава да бъде един от най-очакваните и вълнуващи спектакли в репертоара на театъра – събитие, което ще срещне публиката с човешко, носталгично и дълбоко разпознаваемо театрално преживяване
Премиерата на спектакъла ще бъде на 23 април, а билетите вече са в продажба. Повече информация за предстоящата премиера и следващите дати в други градове ще бъде публикувана съвсем скоро на сайта на театъра.
Още от категорията
/
Александра Петрова: В столицата на Намибия могат да се видят двете крайности – изключителна бедност и разточителен лукс
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето я най-романтичната дестинация за деня на влюбените тази годин...
15:49 / 25.01.2026
Димана Сърменова - последната българка, участвала в ревю на Вален...
14:37 / 25.01.2026
8 изпълнители ще се борят на финала за "Евровизия" тази вечер
13:35 / 25.01.2026
Наша актриса: Мисля, че изцяло се възстанових
12:26 / 25.01.2026
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
08:41 / 25.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.