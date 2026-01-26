Една от най-разпознаваемите и обичани български истории поема нов, дългоочакван път. В Драматичен театър "Никола Вапцаров“ – Благоевград започнаха репетициите на спектакъла "ДАМИ КАНЯТ“ – за първи път в историята поставян на театрална сцена, по емблематичния роман на Георги Мишев.Заглавие, което поколения зрители носят в паметта си – със своя фин хумор, топла меланхолия и болезнено точни наблюдения върху любовта, самотата и човешките илюзии. През годините историята от "Дами канят“ се превръща в символ на цяла епоха и на един от най-култовите образи в българското кино.Днес ролята на обаятелния инструктор по кормуване неминуемо се свързва с легендарното изпълнение на Стефан Данаилов. В сценичния прочит на "Дами канят“ този образ ще бъде изигран от Калин Врачански – добре познат и обичан от благоевградската публика с участията си в спектакли като "Съмнение“, "Метаморфози“ и "Комедия за тенори“. Със своята сценична харизма, чар и силно присъствие той среща героя с днешния зрител – жив, разпознаваем и емоционално близък.Сценичната адаптация е дело на Ваня Щерева и Димитър Калбуров, а режисьор на спектакъла е Асен Блатечки. Блатечки застава начело на сценичния процес и ще вземе участие и в актьорския състав, обещавайки динамична, емоционална и вълнуваща комедия.Сценографията на спектакъла е дело на Николай Николов, а костюмите – на Ванина Цандева. Постановката събира на една сцена впечатляващ актьорски ансамбъл, в който се срещат различни поколения и ярки сценични присъствия: Калин Врачански, Асен Блатечки, Милена Маркова–Маца, Пламен Манасиев, Валентина Каролева, Жанет Керанова, Константина Георгиева, Лили Сучева, Лора Христова, Мариана Бонева, Пепа Манева и Огнян Спиров."Дами канят“ обещава да бъде един от най-очакваните и вълнуващи спектакли в репертоара на театъра – събитие, което ще срещне публиката с човешко, носталгично и дълбоко разпознаваемо театрално преживяванеПремиерата на спектакъла ще бъде на 23 април, а билетите вече са в продажба. Повече информация за предстоящата премиера и следващите дати в други градове ще бъде публикувана съвсем скоро на сайта на театъра.