Култов участник в "Игри на волята" - неузнаваем

© Феновете на "Игри на волята“ добре помнят Генчо – един от най-колоритните участници в сезон 4 на екстремното риалити по NOVA. В предаването той се отличаваше не само с остър език и ярко присъствие, но и с емблематичната си брада, която беше негова запазена марка.



По време на шоуто Генчо влезе в паметен конфликт с ландшафтния дизайнер Димитър Куков – сблъсък, който зрителите коментираха дълго след края на сезона. Но сега, години по-късно, бившият участник отново привлече вниманието – този път с пълна трансформация.



Наскоро Генчо сподели в социалните мрежи, че е минал под венчилото. И ако бракът му е важен личен момент, то това, което предизвика истински фурор сред последователите му, е новата му визия. Той се появи на снимки без брадата, с която публиката го свързваше, и буквално накара феновете да се зачудят дали това е същият човек.



Под публикацията заваляха десетки коментари: "Друг човек си така!“, "Боже, викам кой е този“ – реакциите варираха от изненада до възхищение.



Едно е сигурно – Генчо отново успя да изненада всички, но този път не със скандал или остро изказване, а с нов облик, който го прави неузнаваем.