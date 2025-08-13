ЗАРЕЖДАНЕ...
|Култов участник в "Игри на волята" - неузнаваем
По време на шоуто Генчо влезе в паметен конфликт с ландшафтния дизайнер Димитър Куков – сблъсък, който зрителите коментираха дълго след края на сезона. Но сега, години по-късно, бившият участник отново привлече вниманието – този път с пълна трансформация.
Наскоро Генчо сподели в социалните мрежи, че е минал под венчилото. И ако бракът му е важен личен момент, то това, което предизвика истински фурор сред последователите му, е новата му визия. Той се появи на снимки без брадата, с която публиката го свързваше, и буквално накара феновете да се зачудят дали това е същият човек.
Под публикацията заваляха десетки коментари: "Друг човек си така!“, "Боже, викам кой е този“ – реакциите варираха от изненада до възхищение.
Едно е сигурно – Генчо отново успя да изненада всички, но този път не със скандал или остро изказване, а с нов облик, който го прави неузнаваем.
