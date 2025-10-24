ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Култов сериал се завръща по Nova
Още със старта на втория сезон се разкрива мистерията около двете големи загадки за съдбата на Ина Арнаудова, смъртоносно ранена в изолатора, и на инспектор Димитър Пелев (Асен Блатечки), арестуван над трупа на звездата Валери Гендов (Явор Ралинов).
В новите епизоди на криминалната драма героите неистово се опитват да загърбят миналото и да започнат живота си на чисто. Ще могат ли да се преборят за втория шанс, въпреки тежките изпитания, и кой от тях е готов да плати цената за своето вътрешно освобождение?
Продуцент и автор на идеята е Краси Ванков с компанията си "Hidalgo Productions“, а режисьори са Любомир Печев и Атанас Бончев-Наката. Сценарият на втория сезон е дело на Невена Кертова, Нина Кисимова, Диляна Крайнева, Георги Иванов, Любомир Печев, Неда Филчева, Николина Любенова и Анна Пеева. Оператори са Георги Гвоздев и Николай Стефанов, а режисьори по монтажа – Бохос Топакбашиян и Виктория Радославова. Композитор на саундтрака отново е Марио Балтаджиев.
Преди началото на втори сезон на "Клетката“ зрителите ще си припомнят и как започна всичко за героите на Гергана Данданова, Асен Блатечки, Мартин Димитров, Жаклин Дочева, Маргарита Лъчезарова, Веселин Петров, Иван Горанов, Мира Бояджиева и други. Повторението на първия сезон ще започне на 27 октомври, с излъчване от понеделник до четвъртък в 23:30 ч. по NOVA.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1016
|предишна страница [ 1/170 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: