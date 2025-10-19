ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Къде живеят най-много милиардери?
- Съединени щати: Те водят с 902 милиардери, най-големият брой в световен мащаб, допринасяйки с общо нетно богатство от 6,8 трилиона долара.
- Китай: В страната има 450 милиардери, което е с 44 повече от миналата година.
- Индия: Страната е на трето място с 205 милиардери.
- Германия: В нея живеят 171 милиардери, което е увеличение спрямо 132 миналата година.
- Русия: В нея живеят 140 милиардери.
- Канада: Броят на милиардерите се е увеличил от 67 на 76.
- Италия: Има 74 милиардери и е запазила силно влияние в модата, производството и луксозните стоки.
- Хонконг: Въпреки геополитическите промени, Хонконг остава жизненоважен финансов център с 66 милиардери.
- Бразилия: В страната живеят близо 56 милиардери. Икономическите колебания влияят на растежа, но богатите семейства притежават значителни активи.
- Обединено кралство: Според съобщенията, във Великобритания има 55 милиардери, концентрирани предимно в Лондон, пише News18.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: