close




Къде живеят най-много милиардери?
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:32Коментари (0)79
© Фокус
Топ 10 държави с най-много милиардери през 2025 г.:

- Съединени щати: Те водят с 902 милиардери, най-големият брой в световен мащаб, допринасяйки с общо нетно богатство от 6,8 трилиона долара.

- Китай: В страната има 450 милиардери, което е с 44 повече от миналата година.

- Индия: Страната е на трето място с 205 милиардери. 

- Германия: В нея живеят 171 милиардери, което е увеличение спрямо 132 миналата година.

- Русия: В нея живеят 140 милиардери.

- Канада: Броят на милиардерите се е увеличил от 67 на 76. 

- Италия: Има 74 милиардери и е запазила силно влияние в модата, производството и луксозните стоки.

- Хонконг: Въпреки геополитическите промени, Хонконг остава жизненоважен финансов център с 66 милиардери. 

- Бразилия: В страната живеят близо 56 милиардери. Икономическите колебания влияят на растежа, но богатите семейства притежават значителни активи.

- Обединено кралство: Според съобщенията, във Великобритания има 55 милиардери, концентрирани предимно в Лондон, пише News18. 






