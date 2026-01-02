ЗАРЕЖДАНЕ...
Къде да пътуваме през 2026?
Великобритания остава привлекателна за студенти, сезонни работници и пътувания за бизнес, като големите градове Лондон и Манчестър са ключови точки за туристически и бизнес пътувания.
Все повече хора се възползват от вътрешни полети в България, особено по време на летния сезон или по празниците.
Кипър, Малта и Испания са едни от най-предпочитаните летни дестинации за море, което обяснява високия трафик в периода юни-септември.
Италия, Германия, Холандия и Франция са както туристически, така и бизнес дестинации с множество трансферни маршрути.
САЩ се посещава с цел почивка, бизнес и посещения при близки.
Без значение каква е целта на пътуването, при проблемен полет е важно да:
Проверите разписанията и възможностите за ранна регистрация на полетите. Това позволява по-добра организация при промени или закъснения.
Запазите всички документи и бордни карти, за да улесните евентуалното подаване на иск.
Обмислите резервен план за връзки и трансфери, особено при пътуване до натоварени летища или в пикови сезони.
