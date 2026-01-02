На база на данните от 2025 г., най-вероятно дестинации като Великобритания, Кипър, Италия, Германия ще останат популярни и през 2026 г. Българите продължават да предпочитат тези държави по причини като туризъм, работа, образование и културни преживявания. Например:Великобритания остава привлекателна за студенти, сезонни работници и пътувания за бизнес, като големите градове Лондон и Манчестър са ключови точки за туристически и бизнес пътувания.Все повече хора се възползват от вътрешни полети в България, особено по време на летния сезон или по празниците.Кипър, Малта и Испания са едни от най-предпочитаните летни дестинации за море, което обяснява високия трафик в периода юни-септември.Италия, Германия, Холандия и Франция са както туристически, така и бизнес дестинации с множество трансферни маршрути.САЩ се посещава с цел почивка, бизнес и посещения при близки.Проверите разписанията и възможностите за ранна регистрация на полетите. Това позволява по-добра организация при промени или закъснения.Запазите всички документи и бордни карти, за да улесните евентуалното подаване на иск.Обмислите резервен план за връзки и трансфери, особено при пътуване до натоварени летища или в пикови сезони.