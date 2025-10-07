Новини
Куче с главна роля впечатлява публиката в хоръра "Good Boy"
Автор: Росица Чинова 12:33Коментари (0)64
© BBC
Посред нощ, в отдалечена селска къща, мистериозна тъмна фигура прелита през хола. Главният герой поглежда нагоре и в очите му проблясва страх, докато бавно и предпазливо прекосява стаята, за да провери какво се случва. Но в този момент остър, свистящ звук го заковава на място. Тази сцена - наред с други във филма на ужасите Good Boy - донесе бурни аплодисменти за главния актьор, Инди, по време на премиерата на филма на фестивала South by Southwest, предава BBC

Критик от IndieWire нарече Инди "един от най-емоционалните актьори на своето поколение... независимо от вида му", докато The Hollywood Reporter отбеляза неговата "емоционална сила". Ако все още не сте се досетили - Инди е куче. По-точно, новошотландски ретривър, чиято сериозна екранна поява издигна нискобюджетния независим филм до културен феномен.

Good Boy - написан в съавторство от Бен Леонберг и Алекс Кенън, и режисиран от самия Леонберг - обръща класическия жанр на обитаваната от духове къща с оригинален обрат: историята е разказана от гледната точка на кучето, което, както и в реалността, се казва Инди. Резултатът е хипнотизиращата история, проследяваща Тод (в ролята - Шейн Дженсън), който страда от неуточнено, но сериозно заболяване, и се премества с Инди в зловещата селска къща на починалия си дядо.

Представено е как кучето усеща, че в дома дебнат тъмни сили, застрашаващи и неговия, и живота на стопанина му. Зрителят проследява страховете и подозренията на Инди, пресъздадени с изненадваща дълбочина, докато то разследва нарастващо зловещата ситуация.

"Идеята започна като концепция, след като гледах Полтъргайст (1982) вероятно за стотен път", споделя Леонберг. "В началото на филма кучето на семейството ясно усеща присъствието на призрака преди всички останали. Тази идея, че "кучето усеща първо" - се повтаря в много филми на ужасите. Казах си: някой наистина трябва да разкаже тази история от гледната точка на кучето", добавя той.

Изборът на актьор не се оказал труден - Инди е домашният любимец на Леонберг. Според него той е бил идеален за ролята заради "интензивния си поглед". С помощта на изразителни наклонявания на главата му, хленченето и пронизващите погледи, Инди въвлича публиката в ужасяващото преживяване на откриването на нещо свръхестествено.

Тъй като лицата на човешките персонажи често са скрити или са представени на заден план, зрителят споделя безсилието на вярното животно, което се опитва да предупреди стопанина си за надвисналата опасност. Тази необичайна перспектива придава на филма изненадващата емоционална дълбочина.

През следващите три години Леонберг и съпругата му Кари Фишер - също продуцент на филма - снимат Инди в най-различни сцени и ситуации. Те казват: "Всичко се свежда до това камерата да е на правилното място в правилния момент. След това го насочвахме с прости сигнали, звуци, жестове и лакомства. Целта ни беше да уловим инстинктите му".

Уенди Мичъл - автор на Citizen Canine: Dogs in the Movies и член на журито на наградата Palm Dog - смята, че напоследък се наблюдава истинското възраждане на кучетата в киното. "Хората все повече осъзнават колко въздействащи могат да бъдат животните - особено кучета - във филмите. Те могат да изразят човешки емоции по начини, които понякога актьорите не успяват да постигнат", казва тя.

Известният треньор на животни Бил Берлони, работил по десетки филми и сериали, подчертава, че животните имат нужда от същата подготовка и внимание като хората. Той настоява да бъде включен в началото на продукциите, за да се осигури време за репетициите и изграждането на връзката между животните и актьорите.

Good Boy направи своята световна премиера на 3-ти октомври, а Инди продължава да привлича вниманието към себе си. "Получаваме много заявки за видеа с него за социалните мрежи", казва Леонберг. "Щастлив е, че отново е на работа - и че продължава да получава лакомства за добре свършената работа".

