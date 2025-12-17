ЗАРЕЖДАНЕ...
Криси призна кога и как се е влюбила във Виктор
След края на предаването Кристина споделя истината за намеренията си към Петър в риалитито и за спекулациите около отношенията й с Виктор, който в предаването беше двойка с Дениз Хайрула.
В откровено интервю за "Надкаст“, тя разказа за пътя от "стратегическите“ отношения в шоуто до истинското щастие, което е намерила няколко месеца след края на снимките.
Кристина споделя, че влизайки в предаването, изобщо не е очаквала, че ще изпита истински чувства. Първоначално тя насочва вниманието си към Орлин и дори го кани на среща, тъй като той й допада визуално. Липсата на интерес от негова страна обаче я кара да промени посоката и да даде шанс на Петър.
Интересен факт е, че отношенията й с Петър започват по-скоро "стратегически“, провокирани от неговите постоянни закачки. И макар пред камерите нещата да изглеждаха сериозни, Кристина признава: "Винаги е имало едно усещане, че навън нещата няма да бъдат по същия начин“.
След края на предаването Кристина прекратява отношенията си с Петър. Нещата между тях не се получават заради множество фактори, които тя не иска да изброява. Месец след тази раздяла обаче, на рождения ден на Габи Цонева, Криси се впуска в носталгичен разговор с Виктор, който също малко преди този ден слага край на отношенията си с Дениз.
Криси и Виктор не подхождат с романтични нагласи един към друг. няколко пъти излизат като приятели, но в последствие нещата се променят.
"Моето шесто чувство беше, че ние с Петър няма как да сме заедно“, казва тя днес, припомняйки си, че след края на снимките дори е подканвала останалите двойки да излизат заедно, но така и не се е случило.
Кристина е по-щастлива от всякога и не крие голямата новина. Тя е открила любовта в лицето на Виктор. Двамата са решили да погледнат с други очи един на друг след като преминават изпитанията на два развалени годежа в предаването.
"Ние живеем заедно!“, споделя с усмивка тя, цитира ladyzone.
