Цвети, една от най-емблематичните участнички в последния сезон на "Хелс Китчън“, проговори открито за личния си живот – и сложи край на всички спекулации.В поредица от въпроси и отговори в Instagram, тя потвърди: в момента е сама и не поддържа никакви отношения с бившия си годеник – Патрицио."Никакви. Не си общуваме!“, категорична бе Цвети в отговор на директен въпрос от последовател.С това признание тя ясно даде да се разбере, че главата "Патрицио“ е окончателно затворена.Припомняме, че Цвети и Патрицио се сгодиха по време на снимките на кулинарното риалити, но малко след края на предаването двамата се разделиха при драматични обстоятелства.Публично Цвети го обвини, че е станал пияница и наркоман, както и че ѝ е посягал физически и я е обиждал.Патрицио не остана длъжен – в свое изявление той показа негативен тест за наркотици, с което отрече обвиненията и обвини Цвети в лъжи и провокации.Въпреки бурното минало, Цвети изглежда е решена да гледа напред. Макар и без нова връзка, тя показва увереност и сила, отказвайки да се връща към токсични отношения."Животът продължава. Когато човек затвори вратата, се отваря друга.“ – гласи един от коментарите под публикацията ѝ.