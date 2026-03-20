Край на просията на две от тризначките в Лондон. Върнаха ги у нас
Сигналът за тежкото състояние на сестрите е подаден от журналистката Десислава Димитрова, която живее на Острова. Тя е потърсила съдействие от дипломатическата ни мисия, след като поведението на Вяра и Надежда предизвика възмущение сред стотици британци и туристи.
Те бяха заснети, а видеата пуснати в социалните мрежи, как двете сестри крещят под прозорците на абатството по време на официалната служба за Деня на Британската общност.
Очевидци описват състоянието им като "уязвимо“ и "меко казано притеснително“. След гражданския сигнал служителите на посолството са реагирали светкавично.
"Искам да изразя искреното си уважение към човечността на служителите в Посолството на България в Лондон! Те ми отговориха, че Вяра и Надежда вече са в България с билети, купени лично от дипломатите ни“, коментира Димитрова, цитира "Телеграф".
Plovdiv24.bg припомня, че сестрата на Надежда и Вяра - Любов Станчева също живее в Англия, но поддържа добър стандарт на живот. Лав Станчева, както самата тя се преименува, се радва на просторно и уютно жилище в престижен лондонски квартал, където отглежда дъщеричката си заедно с половинката си.
Българската архитектура и ландшафтен дизайн еволюират: Победителите в Archinova Arhitecture Awards 2025
Вторият по големина джакпот в историята на тотото падна
20:21 / 19.03.2026
Учени установиха, че овесените ядки намаляват лошия холестерол
15:13 / 19.03.2026
Новолунието вади "кирливите ризи" на четири зодии
09:03 / 19.03.2026
Иво Аръков усвои стотици хиляди евро от бюджета, за да пее?
12:10 / 18.03.2026
Орлин Горанов: На моменти оставах безмълвен
09:57 / 18.03.2026
