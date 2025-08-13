ЗАРЕЖДАНЕ...
|Котките също се разболяват от деменция
А наскоро учени от University of Edinburgh откриват един повече от интересен факт - че котките също могат да страдат от деменция. До него достигат след аутопсии на мозъка на 25 котки, които приживе са показвали симптоми на невродегенеративното заболяване като нарушения в съня, объркване, повишена вокализация и други.
И на базата на това установяват, че в мозъците на въпросните котки има натрупване на амилоид-бета, токсичният протеин, чието наличие е една от особеностите на деменцията и болестта на Алцхаймер. Плаките се намират в синапсите на по-възрастните котки, които са отговорни за потока на информация между мозъчните клетки. А ефектът от натрупванията е когнитивна дисфункция и загуба на памет.
Котките също не са пощадени от това заболяване
И тези "поразителни прилики" дават основа за редица съпоставки между домашните любимци и хората и учените смятат, че това може да допринесе за откриването на нови начини за лечение на болестта на Алцхаймер и деменцията, както при тях, така и при нас.
Пояснява се още, че дегенеративните промени в мозъка на котките се развиват естествено и това ги преввръща в "перфектен естествен модел". При тях не е нужно да се прилага генно модифициране и други практики, каквито са използвани досега при плъхове например. И това е предпоставка за по-точни открития, които след това да се използват на практика, пише Independent, цитиран от Lifestyle.bg.
