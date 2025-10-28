Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Коректорът, който ще промени визията ви: Момичета, ще останете доволни!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:20Коментари (0)65
©
Коректорът е един от любимите продукти на всички жени и този, който те не пропускат да използват почти всеки ден. Той озарява външния вид, камуфлира всякакви несъвършенства, като пъпки или петна, и прави лицето да изглежда по-отпочинало за миг. Разбира се, всичко това се случва, когато в несесера има правилният коректор и когато нанасянето му се извършва правилно. По-долу отговаряме на най-често задаваните въпроси, за да избегнете грешки.

Как да изберем коректор?

Първата стъпка е да изберем правилния нюанс. Най-важният фактор за намирането на правилния нюанс обаче е познаването на подтона на кожата ви. Обикновено по-тъмните тонове на кожата се нуждаят от продукти с жълти подтонове, докато по-светлите тонове на кожата се възползват от розови.

Кремообразен, течен или стик?

Консистенцията на продукта трябва да е съобразена с нуждите на зоната и резултата, който се стремите да постигнете. Кремообразните текстури и течните продукти са по-лесни за работа, а покритието може да се "изгради“. От друга страна, компактните пудри и стиковете обикновено предлагат по-тежко покритие, като единствената трудност е разнасянето. Влажна гъба или четка ще ви помогне в този процес.

Кой инструмент е най-подходящ за нанасяне?

Ако искате пълно покритие, изберете четка , която ще ви помогне да нанесете продукта, докато получите желания резултат. Още по-голямо покритие се предлага чрез нанасяне с пръсти. В същото време топлината на ръката спомага за бързото абсорбиране, стабилизиране и хомогенизиране на продуктите. И накрая, ако се стремите към сияен резултат, използвайте гъба за нанасяне на коректора.

Как се нанася правилно?

Класическият начин е да се нарисува обърнат триъгълник, който се простира от долната част на окото до височината на ябълките. Целта на тази конкретна техника е да се покрият тъмните кръгове, като същевременно се освети част от центъра на лицето, създавайки плавен цветен преход, пише marieclaire.gr. Вторият начин е да се нанесе коректорът, покривайки само зоната на тъмните кръгове във вътрешния ъгъл на очите, но и във външния, за да се придаде на очите насоченост нагоре.

Кога да използвате?

За основно покритие и хайлайтър, нанесете коректор веднага след фон дьо тена, за да знаете точно къде е необходим. Не забравяйте да го фиксирате с пудра, за да остане на мястото си с часове.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: