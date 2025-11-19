ЗАРЕЖДАНЕ...
Корекциите на Анна-Шермин - общо пет
Много хора познават Анна преди това. а именно от участието й в трети сезон на "Ергенът“, когато дамата влезе, за да се бори за сърцето на Алек. Още тогава Шермин сподели към какъв начин на живот се стреми и загатна за това какво очаква от мъжа до себе си.
Анна никога не е крила, че външният й вид е резултат не само от добра генетика, но и от тренировки и от козметични подобрения. Нейната откритост по темата провокира голям интерес към това как е изглеждала преди корекциите.
Дамата е направила профилите си в социалните мрежи отворени, а в резултат на това е архивирала или премахнала много голяма част от по-старите си публикации. Затова не може да се видят снимки на това как е изглеждала преди 2017 година например. Въпреки това Анна открито признава, че е коригирала множество черти по лицето си.
Още с влизането си в "Ергенът: Любов в рая“ участничка казва, че е направила промени в няколко зони на лицето си:
Филъри в устните.
Филъри в скулите.
Корекция по брадичката.
Две корекции на носа.
Уголемяване на гърдите.
Не е ясно кога Анна е направила първата корекция на носа си, но втората със сигурност е след участието й в трети сезон на "Ергенът“, защото промяната е видима към участието й в "Ергенът: любов рая“.
Любопитни факта за Анна-Шермин
Въпреки че е родена в България, начинът на живот на Анна-Шермин винаги е бил свързан с лукс и интернационален дух, което се вижда и от нейния профил още преди естетическите корекции.
Родена е в Ловеч, но от 10-годишна възраст живее в Тел Авив, Израел.
Родителите й са българи, но вторият съпруг на майка й е евреин, което е причината да живее в Израел.
Името Шермин се среща в Турция и е избрано, тъй като тя има турски корени.
Знае 5 езика – български, турски, руски, иврит и английски, пише Ladyzone.
