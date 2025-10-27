ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Копринен шал: Как да го носите през есента на 2025 г.
Шалът вече може да се носи по хиляди начини: вързана около врата или на дръжката на чанта, дори като колан на талията върху панталон с висока талия. Според модните подиуми на новия сезон обаче, най-елегантният начин да се носи сега е класическият - на главата, пише marieclaire.gr.
За тези, които инвестират във вечността, флоралните версии на Gucci и акцентните принтове на Hermès остават класически избори, докато гръцки марки като Zeus + Dione и Mantility също предлагат елегантни и свежи предложения.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1044
|предишна страница [ 1/174 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: