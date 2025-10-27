Копринен шал: Как да го носите през есента на 2025 г.

© За есен 2025 г. коприненият шал се завръща, носейки със себе си блясъка на друга епоха. Изображенията на Одри Хепбърн и Грейс Кели, разхождащи се по плажа с шалове, увити около косите им, вдъхновяват ежедневните ни визии, но с нов привкус.



Шалът вече може да се носи по хиляди начини: вързана около врата или на дръжката на чанта, дори като колан на талията върху панталон с висока талия. Според модните подиуми на новия сезон обаче, най-елегантният начин да се носи сега е класическият - на главата, пише marieclaire.gr.



За тези, които инвестират във вечността, флоралните версии на Gucci и акцентните принтове на Hermès остават класически избори, докато гръцки марки като Zeus + Dione и Mantility също предлагат елегантни и свежи предложения.