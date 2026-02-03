ЗАРЕЖДАНЕ...
Константин най-накрая се спря, направи рязък завой
Тъкмо заради голямото музикално събитие, попфолк певецът направил пълен рестарт на живота си. Започнал годината с традиционната профилактика. Константин си направил пълни медицински изследвания, за да се увери в отличното си здраве. Освен това, вече втори месец певецът следва стриктен режим. Със ставането сутрин той отива тича на пътеката в домашния си фитнес. След това закусва, като набляга на протеините. Това правило Коцето спазва и на обяд, и на вечеря.
През деня изпълнителят ходи на репетиции за концерта си, а участията по нощни клубове е намалил до минимум. Той имал по 2-3 изяви в големи дискотеки, колкото да не го забравят хората. Константин намалил драстично ангажиментите си, за да пази гласа си, а и за да може да спазва режима, който си е наложил.
"Сега като спрях рязко пиенето, защото на участие всяка вечер не може – две-три, четири, пет, шест големи, профилактично... И сега като спрях всичко! Аабе да не се повредя нещо?!“, възкликна Коцето уж на шега в предаването "Преди обед“ по bTV, в което гостува преди дни. Оказва се, че изпълнителят на "Черна роза" за първи път спира пиенето от 27 години. Той не уточнява дали се е отказал и от другите "екстри", с които често гарнира живота си.
