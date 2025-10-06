Концертът на Роби Уилямс в Турция беше отменен след обществен натиск

© Британският певец Роби Уилямс съобщи, че градските власти в Истанбул са отменили предстоящия му концерт "в името на обществената безопасност", предава eKathimerini.



Това става след кампанията, водена от турските неправителствени организации и потребителите в социалните мрежи, които протестираха срещу участието му.



Концертът, насрочен за 7 октомври, трябваше да се състои на втората годишнина от нападението на Хамас срещу южните израелски общности, което доведе до военната офанзива на Израел в Газа.



В продължение на няколко дни турските социални мрежи и про-палестинските НПО призоваваха за отмяната на събитието, обвинявайки Уилямс в "ционизъм".



51-годишният изпълнител се сблъсква с новите ограничения в предимно мюсюлманската страна, заради еврейския произход на семейството си и участието си в концерт в Израел през 2015 г., което предизвика критики от пропалестинските групи.



Компанията за билети Bubilet съобщи, че е отменила концерта по искането на губернаторската служба на Истанбул. Късно в събота Уилямс публикува в Instagram, че безопасността на феновете му е на първо място и изрази дълбокото си съжаление за отмяната, която според него е "извън нашия контрол".