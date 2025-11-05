Новини
Концерт на BONEY M. Xperience и KAOMA в София
Автор: Цвети Христова 12:53
©
Концерта на BONEY M. Xperience и KAOMA ще се проведе на 14 февруари от 20:00 часа в столичната мултифункционална зала "Joy Station", съобщиха организаторите. 

Ще се насладим на мегахитовете "Daddy Cool“, "Rasputin“, "Ma Baker“, "Rivers Of Babylon“, "Bahama Mama", "Sunny“, "Lambada", "Dancando Lambada", "Melodie d'Amour", любимата на танцуващите тинейджъри и младежи "Tago Mago" и още много други.

BONEY M Xperience е групата, която популяризира музиката на легендарните BONEY M. от години. В сърцето на този невероятен концерт ще е EDNA, която в продължение на повече от 10 години е обикаляла света заедно с легендарния Боби Фарел.

BONEY M. Xperience ще ни върне и потопи във вихра на диското с невероятната музика и запленяващите ритми на BONEY M. KAOMA е една от най-обичаните, известни и популярни групи в света. Френско-бразилската формация е, известна със завладяващата си смесица от латино-поп и световна музика, доминираше класациите в края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век със своите заразителни бийтове и жизнерадостни изпълнения. "Lambada“, "Dançando Lambada“ и "Mélodie d’amour“ са сред най-забележителните песни, съчетаващи латино бийтове с поп чувствителност. 

Билети ще се продават от 10:00 часа на 7 ноември, петък. До 11:00 часа на 11 ноември билетите ще струват от 35 до 99 лева, след това с наближаването и до деня на събитието цените ще растат.

Залата ще е разделена на три зони:

1. ВИП зона със сервитьор и маси с високи столове

2. Правостоящи - с общи места за поставяне на чаши

3. Тераса за пушачи с ограничена видимост към сцената и изолирана от помещението на концерта. Оборудвана с отоплителни тела, маси и столове – свободен достъп за всички гости на събитието

Входът за деца до 7 годишна възраст е свободен. Лица до 17 годишна възраст могат да ползват 50% отстъпка. Всички малолетни и непълнолетни ще могат да присъстват на събитието само в компанията на придружител, снабден с надлежно попълнена декларация и билет.

