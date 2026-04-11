С настъпването на Великден идва и традиционното "надяждане" с боядисани яйца. Често обаче количеството се оказва повече от необходимото - заради разнообразието от цветове и шарки. Така логично възниква въпросът: колко яйца е разумно да консумираме?
По темата коментира проф. Сотир Марчев, който припомня каква е хранителната стойност на едно яйце.
Едно средно яйце съдържа приблизително:
75 калории
5 г мазнини
6 г протеин
0 г въглехидрати
67 мг калий
70 мг натрий
210 мг холестерол
Освен това яйцата са богат източник на витамини A, D и B12, както и на холин – важно хранително вещество, което играе ключова роля в метаболизма.
По отношение на количеството специалистът е категоричен:
"Всички кардиологични препоръки са единодушни, че до 7 яйца седмично са здравословен вариант за закуска, обяд или вечеря, за предпочитане пред силно преработените храни. Светли Великденски празници!“
Така, въпреки изкушението около празниците, умереността остава най-добрият подход.
