С настъпването на Великден идва и традиционното "надяждане" с боядисани яйца. Често обаче количеството се оказва повече от необходимото - заради разнообразието от цветове и шарки. Така логично възниква въпросът: колко яйца е разумно да консумираме?

По темата коментира проф. Сотир Марчев, който припомня каква е хранителната стойност на едно яйце.

Едно средно яйце съдържа приблизително:

75 калории

5 г мазнини

6 г протеин

0 г въглехидрати

67 мг калий

70 мг натрий

210 мг холестерол

Освен това яйцата са богат източник на витамини A, D и B12, както и на холин – важно хранително вещество, което играе ключова роля в метаболизма.

По отношение на количеството специалистът е категоричен:

"Всички кардиологични препоръки са единодушни, че до 7 яйца седмично са здравословен вариант за закуска, обяд или вечеря, за предпочитане пред силно преработените храни. Светли Великденски празници!“

Така, въпреки изкушението около празниците, умереността остава най-добрият подход.