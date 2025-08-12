Новини
Колко сол е безопасно да има в ястието ни?
Автор: Десислава Томева 15:53
Много хора посягат към солницата, преди дори да са опитали храната, а други гордо твърдят, че изобщо не използват сол. Истината е някъде по средата – в баланса. Безсолната манджа може да е полезна, но рядко е вкусна, а прекалено солената – може да струва скъпо на здравето. Въпросът колко е "достатъчно“ и колко е "вече опасно“ е по-сложен, отколкото изглежда, защото зависи от възраст, здравословно състояние и дори от навиците ни. "Фокус“ събра няколко важни факта, които могат да ви помогнат в постигането на баланса.

Основни препоръки

Световната здравна организация препоръчва максимален прием от < 2 000 mg натрий (≈ 5 g сол) на ден за възрастни.

Американската асоциация по сърдечни заболявания  препоръчва до 2 300 mg натрий, а оптималният дневен лимит за повечето възрастни е 1 500 mg натрий.

За кого какво важи

Здрави възрастни: до 2 300 mg/ден (≈ 6 g сол), идеално — 1 500 mg (≈ 3.8–5 g сол).

Рискови групи (например хипертоници, хора със сърдечно-съдови заболявания, по-възрастни хора): цел — ≤ 1 500 mg натрий/ден.

Потенциални рискове

– Прекомерната консумация (над 2 000 mg): свързана с хипертония, сърдечни и бъбречни заболявания, инсулт и други състояния.

– Много ниския прием (под 1 000–1 200 mg): може да доведе до ниско кръвно, мускулна слабост, замаяност, нарушена функция на храносмилателната и чернодробната система.

Формулата – колко натрий има в грам сол?

Традиционната сол (натриев хлорид) съдържа приблизително 39.3 % натрий по маса:

Натрий (mg) = Сол (g) × 393

И обратно:

Сол (g) = Натрий (mg) ÷ 393

Например: 5 g сол × 393 ≈ 1 965 mg натрий. /виж галерията/

Казват, че "солта е по-скъпа от златото" – защото в малки количества е необходима и животоспасяваща, а в излишък – може да струва висока цена на здравето. Балансът зависи от индивидуалните потребности – възраст, здравословно състояние, ниво на активност.






