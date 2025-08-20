Колко безопасни са зарядните станции за електромобили всъщност?

© Електрическите превозни средства често се рекламират като екологично решение на световните проблеми, но изглежда крият друга мръсна тайна. В този случай става въпрос за високи нива на твърди частици (РМ2.5) в близост до зарядни станции за електромобили.



Изненадващото откритие е на UCLA Fielding School of Public Health. Те са взели показания на 50 бързи зарядни станции и са ги сравнили с други места с концентрация на замърсяване. В обекта на проучването са били твърдите частици, известни като PM2.5, които са около 30 пъти по-малки от дебелината на човешки косъм.



В Лос Анджелис проучването установява, че градската фонова концентрация на PM2.5 е от 7 до 8 микрограма на кубичен метър и се увеличава до около 10 до 11 по магистралите или на оживени кръстовища. Бензиностанциите са регистрирали около 12 микрограма на кубичен метър, докато бързите зарядни станции са регистрирали средно 15 и са достигали пик до 200 микрограма.



Учените отбелязват, че най-високата концентрация на вредните частици са засечени в захранващите шкафове на зарядните устройства, но концентрациите са спаднали "доста“ само на няколко метра разстояние. Те добавят, че "на няколкостотин метра разстояние няма забележима разлика в сравнение с фоновите нива на замърсяване“.



Д-р Юан Яо обясни, че шкафовете преобразуват електричеството от мрежата в постоянен ток, необходим за зареждане на електрически автомобили, и също така съдържат вентилатори, за да предотвратят прегряването им. Смята се, че тези вентилатори раздвижват прах и частици, замърсявайки въздуха около зарядните станции, пише CarMarket.



Д-р Майкъл Джерет обясни опасностите от РМ2.5: "Тези частици са толкова малки, че могат да проникнат дълбоко в белите дробове и дори да влязат в кръвния поток – което потенциално може да доведе до сериозни проблеми като сърдечни или белодробни заболявания.“



Решението на проблема, според авторите на проучването, е добавяне на въздушни филтри към захранващите шкафове. Междувременно същите предлагат пътниците в електромобилите да стоят в колата с работеща климатична система, докато тя се зарежда. По-добрата алтернатива е да се отдалечат от станцията, което и правят повечето хора, когато зареждат.