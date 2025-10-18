Колко алкохол наистина може да понесе тялото ви?

© Алкохолът е дълбоко вплетен в много култури, социални ритуали и празненства. Но когато става въпрос за вашето здраве, разбирането колко е "твърде много“ е от съществено значение. Човешкото тяло може да преработи безопасно само ограничено количество алкохол и превишаването на това количество – независимо дали от време на време или редовно – може да доведе до сериозни последици.



В повечето страни стандартната напитка съдържа около 10-14 грама чист алкохол, което обикновено изглежда така:



- Бира: 330 мл с 5% алкохол;



- Вино: 150 мл с 12% алкохол;



- Спиртни напитки: 45 мл с 40% алкохол.



Световната здравна организация (СЗО) подчертава, че всяка консумация на алкохол носи известен риск, особено за рак и сърдечно-съдови заболявания. Според Центровете за контрол и превенция на заболяванията, мъжете могат да пият до 2 напитки на ден, докато жените могат да пият до 1 напитка на ден.



Черният дроб е основният орган, отговорен за метаболизма на алкохола. Средно той може да преработи една стандартна напитка на час. Когато превишите тази скорост, алкохолът се натрупва в кръвния поток, централната нервна система се нарушава и преценката, координацията и времето за реакция се влошават.



Хроничната прекомерна консумация може да доведе до мастно чернодробно заболяване, алкохолен хепатит, цироза, панкреатит и увреждане на мозъка.



Дори и да не се чувствате пияни, тялото ви може да е под стрес. Предупредителните признаци включват чести махмурлуци, нарушения на съня, храносмилателни проблеми, промени в настроението или депресия и повишена толерантност (нужда от повече, за да се усети същият ефект).



Толерантността варира в зависимост от телесното тегло и състав, възрастта и пола, генетиката, лекарствата и съществуващите здравословни състояния. Например, жените обикновено имат по-малко телесна вода от мъжете, така че алкохолът се концентрира по-силно в кръвта им. Възрастните хора метаболизират алкохола по-бавно, което увеличава ефектите му, пише News18.



Някои групи трябва да се въздържат напълно от алкохол:



- Бременни жени;



- Хора с чернодробни заболявания или панкреатит,;



- Хора, възстановяващи се от зависимост;



- Деца и юноши.



Съвети за отговорно пиене:



- Знайте границите си и се придържайте към тях;



- Яжте преди пиене, за да забавите абсорбцията;



- Редувайте с вода, за да останете хидратирани;



- Избягвайте смесването с наркотици или лекарства;



- Правете редовни почивки от алкохола.



Няма универсален отговор, но умереността е ключова. Ако не сте сигурни дали навиците ви за пиене са безопасни, струва си да се консултирате с медицински специалист.