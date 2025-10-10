ЗАРЕЖДАНЕ...
|Колин Фарел взе най-тежкото решение, свързано със семейството
Това потвърди преди известно време самият холивудски актьор. Като бърза да добави, че не направил това от липса на любов или желание да се грижи за него, а от загриженост за бъдещето.
Колин казва, че иска синът му да бъде в сигурна и стабилна среда, където да могат да го посещават и да се уверят, че е щастлив и обгрижван.
"Подобно решение е изключително трудно. Много родители избират сами да се грижат за детето си, нещо, което е истински достойно за уважение. Но най-големият ми страх е, че утре може да се случи нещо с мен или с Ким, майката на Джеймс – и тогава какво ще стане с него?“, разкрива притесненията си Фарел пред списание Candis.
Актьорът е разказвал, че синът му първоначално е бил погрешно диагностициран с детска церебрална парализа. По-късно лекарите установяват, че всъщност Джеймс страда от синдром на Ангелман - рядко генетично заболяване, което засяга нервната система и причинява сериозни физически и умствени затруднения.
Хората в това състояние имат почти нормална продължителност на живота, но се нуждаят от постоянна грижа и подкрепа. Затова 49-годишният актьор и бившата му половинка са взели трудното решение да настанят Джеймс в специализирана институция.
Миналата година Колин Фарел създаде едноименната фондация, чиято цел е да оказва подкрепа на пълнолетни хора с интелектуални затруднения, припомнят от Mirror. Тогава той сподели, че след като Джеймс навърши 21 години, "на практика ще остане сам“, защото всички защити и помощи, предоставяни на по-млади хора с увреждания, се прекратяват.
Колин и бившата му половинка Ким Борденейв посрещат Джеймс през 2003 година. Връзката им е била трудна още преди раждането му, но двамата са успяват да оставят различията си настрана заради сина си.
Джеймс се превръща и в причината Колин да спре алкохола и наркотиците, след години борба със зависимостите.
През 2021 г. Колин и Ким подават молба за попечителство над Джеймс, за да могат законно да вземат решения, свързани с личните му нужди и медицински грижи, пише ladyzone.
