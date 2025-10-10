Новини
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Колин Фарел взе най-тежкото решение, свързано със семейството
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:18
©
Колин Фарел е бил принуден да вземе най-тежкото решение в живота си – да настани сина си Джеймс, който е на 21 години и страда от синдрома на Ангелман в специализирано заведение.

Това потвърди преди известно време самият холивудски актьор. Като бърза да добави, че не направил това от липса на любов или желание да се грижи за него, а от загриженост за бъдещето.

Колин казва, че иска синът му да бъде в сигурна и стабилна среда, където да могат да го посещават и да се уверят, че е щастлив и обгрижван.

"Подобно решение е изключително трудно. Много родители избират сами да се грижат за детето си, нещо, което е истински достойно за уважение. Но най-големият ми страх е, че утре може да се случи нещо с мен или с Ким, майката на Джеймс – и тогава какво ще стане с него?“, разкрива притесненията си Фарел пред списание Candis.

Актьорът е разказвал, че синът му първоначално е бил погрешно диагностициран с детска церебрална парализа. По-късно лекарите установяват, че всъщност Джеймс страда от синдром на Ангелман - рядко генетично заболяване, което засяга нервната система и причинява сериозни физически и умствени затруднения.

 

Хората в това състояние имат почти нормална продължителност на живота, но се нуждаят от постоянна грижа и подкрепа. Затова 49-годишният актьор и бившата му половинка са взели трудното решение да настанят Джеймс в специализирана институция.

Миналата година Колин Фарел създаде едноименната фондация, чиято цел е да оказва подкрепа на пълнолетни хора с интелектуални затруднения, припомнят от Mirror. Тогава  той сподели, че след като Джеймс навърши 21 години, "на практика ще остане сам“, защото всички защити и помощи, предоставяни на по-млади хора с увреждания, се прекратяват.

Колин и бившата му половинка Ким Борденейв посрещат Джеймс през 2003 година. Връзката им е била трудна още преди раждането му, но двамата са успяват да оставят различията си настрана заради сина си.

Джеймс се превръща и в причината Колин да спре алкохола и наркотиците, след години борба със зависимостите.

През 2021 г. Колин и Ким подават молба за попечителство над Джеймс, за да могат законно да вземат решения, свързани с личните му нужди и медицински грижи, пише ladyzone.

общо новини по темата: 896
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
