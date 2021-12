© Хитът на Марая Кери "All I Want for Christmas is You" оглави за рекорден път класацията на "Билборд" за сингли. Коледната песен, която е от далечната 1994 г., за шести път застава начело в класацията.



Празничният хит на Марая Кери е единственият в 63-годишната история на класацията, успял да стигне челната позиция в рамките на три различни периода от време.



За първи път "All I Want for Christmas is You" влиза в топ 10 на чарта на "Билборд" за сингли през декември 2017 г. Две години по-късно, през декември 2019 г., се изкатерва до първата позиция, където остава три седмици.



През 2020 г. "All I Want for Christmas is You" отново застана начело на подреждането на "Билборд" за сингли. Парчето беше на върха две седмици.



Емблематичната коледна песен на Марая Кери от 2012 г. влиза в класацията в периода ноември - декември.