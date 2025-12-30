Agerpres.
Според общината решението е взето след искания от туристически агенции.
"Посетителите могат да (пре)открият най-красивата празнична атмосфера, с впечатляващи декорации, уникални тематични вили, ледена пързалка, панорамно колело, традиционни продукти и сладкиши, сезонни напитки и подаръци, както и камиони за храна и повече от два милиона светлини, които донесоха на Коледния базар в Крайова международно признание и популярност", съобщиха от кметството на Крайова.
Коледният базар е отворен всеки ден, от понеделник до четвъртък между 13:00 и 22:00 часа, а през почивните дни между 10:00 и 23:00 часа.
