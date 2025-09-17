ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Кои уреди за изключим при гръмотевична буря?
И така, кои уреди се изключват по време на буря?
Доста от тези ценни устройства се намират във вашата кухня. Малките кухненски уреди, включително кафемашини, тостери, фритюрници с горещ въздух и стационарни миксери, са особено уязвими. Това е така, защото за разлика от много големи уреди като хладилници и печки, по-малките устройства често нямат вградена защита от пренапрежение. Разбира се, ако предпочитате да вземете тази допълнителна предпазна мярка с по-големите уреди, няма никакъв проблем да го направите. (Просто се уверете, че сте включили отново хладилника и фризера веднага щом е безопасно да го направите, за да запазите нетрайните си продукти).
Струва си да се отбележи, че по-новите кухненски устройства със сложна електроника са изправени пред по-голям риск от по-обикновените устройства. Висококачествена кафемашина с електронен интерфейс ще бъде много по-трудна за ремонт от обикновен блендер поради наличието на чувствителни елементи като полупроводници. За да улесните нещата, когато небето заплашва да се отвори, групирайте малките си кухненски уреди на един защитен от пренапрежение разклонител и етикетирайте кабелите за бързо изключване при аварийни ситуации. Но в идеалния случай тези уреди трябва да останат изключени от контакта не само по време на буря, но и когато не се използват.
Какво всъщност се случва при мълния?
Когато гръм или мълния засегне дома ви, напрежението се увеличава интензивно за кратък период. Директните удари имат най-лоши последици. Въздухът около мълния може да достигне 27 000 градуса по Целзий, което е по-горещо от повърхността на слънцето. Тази температура е достатъчно висока, за да разтопи изолацията на проводника, да унищожи компоненти на уред и дори да причини пожари.
По време на пренапрежение прекомерното напрежение преминава през домашната ви електрическа система, търсейки пътя на най-малкото съпротивление към земята. Следователно, всички включени в контакта устройства стават част от този път. Незащитен кухненски уред може дори да пострада от по-малки пренапрежения, ако се случват многократно. Тези малки колебания може да не причинят незабавна повреда, а вместо това бавно да ерозират вътрешните компоненти, докато достигнат точка на разваляне, пише actualno.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: