Кои са най-често използваните електронни здравни услуги?

© В последните години Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прави опити здравноосигурените лица да получат възможно най-лесния достъп до голяма част от услугите, които предлага. През сайта на институцията става все по-лесно да бъде открит лекар, болница, да се провери дали здравноосигурителната книжка е валидна, да бъде избран нов личен лекар или да се осигури достъп до здравно досие.



Кой може да използва тези услуги?



Достъп до рубриката "Е-услуги на НЗОК“ имат всички граждани, независимо от здравноосигурителния си статус, както и договорните партньори на Здравната каса.



Кои са най-често използваните електронни услуги?



Проверка на здравно досие



Това е услуга, която изисква електронен подпис или Уникален код за достъп /УКД/, предаде НЗОК. Здравното досие дава информация за всички извършени медицински и дентални дейности от 2009-а година насам, заплатени от Здравната каса.



Право на достъп до Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, чрез електронен подпис или уникален код за достъп (УКД), имат само задължително здравноосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, включително в случаите, когато техните здравноосигурени права са прекъснати.



Другата възможност да разполагате с медицинската си информация и да имате контрол над нея е приложението Е-здраве /базирано на Националната здравноинформационна система - НЗИС/. НЗОК, Министерство на здравеопазването и "Информационно обслужване“ АД са осигурили възможност за сдвояване на мобилните ви устройства с приложението, чрез свои служители в цялата страна.



Тъй като информацията, съдържаща се в ПИС на НЗОК е за по-дълъг исторически период от по-скоро създадената НЗИС, трите институции стартираха процес по миграция на данните, като обединението на двата информационни масива ще повиши значително качеството на здравните услуги в България. Така ще се съкрати времето за обслужване, а пациентите ще имат по-голяма възможност да контролират здравната система, да я предпазват от злоупотреби и източване на публичен ресурс.



Очаква се процесът да приключи в най-кратък срок.