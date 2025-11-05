ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Кой мед е отровен?
Пчелите са невероятни същества. И аз навлязох не само в техния свят, ами и в света на продукта. Основният, който консумираме е меда. Неговите свойства, не само като храна, но и като лекарство, разказва предприемачката.
Биляна казва, че съвсем случайно започва да се занимава с пчели. "Записах се на курс по пчеларство, взех си кошери, започнах да прекарвам това време и всъщност се оказа, че си смених изцяло кариерата, защото много се запалих не само по пчелите, но и по меда като супер храна. Така че се преквалифицирах в хранителен технолог, направих дейност, която е свързана с мед и с продукти на база мед“, разказва тя.
Освен, че е пчелар и развива бизнес с продукти от мед, Биляна е и меден сомелиер. "Сензорният анализ се получава през сетивата на миризма, на аромат, на вкус. Всички видове мед са абсолютно различни и им влияе температурата. Например, българският кестенов мед е различен от италиански кестенов мед и те си имат своите характеристики и особености. За мен е кауза вече да популяризирам свойствата на меда, различните видове мед, и българския биомед“, обяснява експертът.
Успехът не е магия, а стъпка по стъпка изкачване нагоре, казва Моника Митева
По думите й България има огромно разнообразие растително и имаме много видове мед не само полифлорни, но и монофлорни видове. Нашата природа е много чиста, освен това не е тежко индустриализирана и съответно имаме много голямо производство на биомед. Медът ни е великолепен, трябва обаче повече да го популяризираме.
"Има няколко много впечатляващи видове мед, които не са любими на всеки. Мой абсолютен фаворит е медът от евкалипт. Има евкалиптов мед много добър от Италия, от Испания, но в Австралия имат над 200 вида евкалиптови дървета и, съответно, видове мед. Има горчив мед. Има и отровен мед, между другото, от рододендрони от азалии“, обяснява Биляна.
Тя разказва, че пчелите са уникални същества. Те имат много добре устроено общество, в което има ясна структура, йерархия. Когато те взимат решения, всички се обединяват около това, което е добре за всички и това е демократичен избор на тяхното общество. Когато кошерът им отеснее и те имат нужда да намерят ново място да живеят, излизат няколко разузнавачки. Всяка от тях лети в различна посока, намира потенциално интересно място, връща се в кошера и започва да го промотира. Събира поддръжници, агитка, които успява да убеди, че това място си заслужава. Тази от тях, която събере най-много поддръжници, печели изборите за това, къде те ще отидат. "Всички се обединяват около това решение, което те взимат заедно, с ясното съзнание, че то трябва да е най-доброто за всички, защото целият рой ще се пренесе и ще отиде да живее на това място“, добавя меденият експерт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: