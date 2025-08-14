Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Кои храни да избягваме на закуска, за да подпомогнем здравето на сърцето
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:13Коментари (0)84
©
Сутрините често са натоварени и хаотични. Но всички знаем, че да отделим време, за да стартираме деня си по спокоен и здравословен начин, може да ни донесе само ползи.

Навиците, които сме изградили след събуждането си, разбира се, оказват голямо влияние, включително на здравето на сърцето. Закуската също е сред тях, но се оказва важно не просто да не я пропускаме, а да изберем правилната.

Кои храни да избягваме на закуска, за да подпомогнем здравето на сърцето.

Вероятно сме чували, че солената закуска е по-здравословният избор, тъй като не води до скокове в кръвната захар. Въпреки това обаче не всеки вид солена закуска е полезна. Особено важно е да избягваме храни, които съдържат много натрий, ако искаме да предпазим сърцето си.

И тук далеч не става дума само за бекона или наденичките. Натрият често присъства в много други често консумирани закуски, за които може и да не подозираме. Такива са хлябът, гевреците, както дори и сладки храни като мъфини, различни видове десерти и пастички.

Предвид че сърдечно-съдовите заболявания са една от най-честите причини за смъртност, избягването на храни с високо съдържание на натрий за закуска е един от най-добрите превантивни навици, които може да изградим.

Как храните с високо съдържание на натрий вредят на сърцето

Повишават кръвното налягане

Завишеният прием на натрий обикновено води до задържане на течности, повишено кръвно налягане и увеличен риск от сърдечна недостатъчност. Това се получава, защото излишният натрий в организма нарушава функцията на регулиращата кръвното ни налягане система и кара сърцето ни да работи по-усилено, за да изпомпва кръв. За оптимално здраве на сърцето препоръчителният прием на натрий е до 1500 мг на ден. Продължителната консумация на повече от това количество ни излага на по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания.

Имат високо съдържание на наситени мазнини

Преработените меса често присъстват в чинията на хората, които предпочитат солена закуска. Но в тях не само, че се съдържа много натрий, но също има и наситени мазнини, които повишават холестерола. А той, както добре знаем, е важно да бъде в умерени граници, за да имаме здраво сърце. Консумацията на преработени меса също повишава риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Успешно може да ги заместим с яйца, кисело мляко, извара или кефир, дори и риба тон, за да си набавим достатъчно протеини.

Могат да доведат до диабет тип 2

Хората, диагностицирани с диабет, имат двойно по-висок риск от сърдечни заболявания заради високата кръвна захар. А поддържането на балансирани нива на кръвната захар предпазва сърцето. За целта е добре да избягваме не само сладките закуски, но и храни с високо съдържание на натрий. Завишените нива на натрий в организма са свързани с по-висок риск от развитието на диабет.

Имат ниско съдържание на фибри

Фибрите се съдържат най-често в растителните храни, т. е. плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови, ядки и семена. Освен че подпомагат храносмилателната ни система, те могат да ни помогнат да се предпазим от сърдечни заболявания и диабет. Препоръчителният дневен прием на фибри възлиза на 28 грама, но човек рядко успява да си го набави, пише Eating Well, цитиран от lifestyle.bg. Това става още по-трудна задача, ако закусваме с тестени храни и печива, които са с ниско съдържание на фибри. Тях можем да заменим с ядки и плодове, като ябълки, круши, банани и портокали - те са чудесни за закуска, богати са на фибри и помагат за понижаване на холестерола.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
Младите хора, за които това е първа работа, нямат право на болничен за определен период
14:49 / 13.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
Големи промени настъпват за основна банка в потребителското кредитиране у нас – ще се отрази ли на клиентите
16:22 / 12.08.2025
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
Неплатен отпуск след изчерпване на платения – какво позволява Кодексът на труда
07:43 / 12.08.2025
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
Започна обследването на вековните чинари в Кюстендил
14:32 / 12.08.2025
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
9-месечно бебе е с фрактура на черепа след катастрофа в Благоевградско
12:41 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Телефонни измами
Грипна епидемия обхвана страната
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: