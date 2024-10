Кой е перфектният костюм за Хелоуин спрямо зодията?

© Всяка година, когато Хелоуин наближава, това е нещо повече от трикове и лакомства — това е пълна феерия от костюми! От емблематични легенди на ужасите до любими носталгични връщания, 31 октомври е най-добрата сцена за всички, особено за любимите ни знаменитости, да засилят играта си с някои от най-достойните за Instagram визии, които ще видим през цялата година.



Кой би могъл да забрави превъзходните трансформации на Хайди Клум или емблематичната визия на Кристина Агилера на Кайли Дженър ? Хелоуин не е само за призрачни духове и бонбони; това е шанс да прегърнем игривите, дръзки и мистериозни страни на себе си и какъв по-добър източник на вдъхновение тази година от звездите... буквално ?



Изборът на костюм за Хелоуин въз основа на вашия зодиакален знак е като да позволите на космоса да избере перфектната ви визия. Независимо дали сте смел Овен, насочващ вътрешния си огън, или мечтателни Риби, готови да вдъхнат живот на любим герой от поп културата, има костюм, който да отговаря на уникалния нюх на всеки знак.



Очаквайте тази година да бъде изключително натрапчива! Хелоуин вече попада под заклинанието на сезона на Скорпиона , но с тъмна луна в Скорпион в нощта преди да се поднови в същия знак, очакваме допълнително призрачно настроение, пише People.



Прочетете за най-добрия костюм за вас през сезона на Хелоуин, според вашия зодиакален знак.



Овен: Джесика Рабит от Who Framed Roger Rabbit



Нищо не казва "погледни ме“ като дръзката, непримирима енергия на Овена и кой може да въплъти това по-добре от Марая Кери (също родена под този Огнен знак) като Джесика Рабит? "Не съм лош, просто така ме влече“.



С нейната чиста увереност и магнетичен чар, този външен вид улавя пикантната същност на тази управлявана от Марс зодия, която винаги е готова да открадне шоуто. Добавете капка червено – цветът на Марс – и ще получите костюм, който привлича вниманието като никой друг.



Телец: Санди Олсон от Grease



Телецът обича добрата класика, а подходът на Джиджи Хадид към Санди от Grease идеално въплъщава вечната елегантност и здравословна енергия на този земен знак. Управляван от Венера, Телецът жадува за красота и стабилност, което прави класическия външен вид на "момиче от съседната врата“ на Санди идеална комбинация.



Въпреки това, подобно на дълбочината и страстта на Телец, характерът на Санди също разкрива смела, знойна страна в края на филма. Хадид (колега Телец) също доказва, че най-земните знаци могат да имат завладяваща и непокорна страна в себе си.



Близнаци: Фиона от Шрек



Емблематичната трансформация на Хайди Клум във Фиона е чиста енергия на Близнаци : игрива, неочаквана и изцяло за двойственост. Обединявайки както красотата, така и звяра в един костюм, не е изненада, че Клум е близнак и истински хамелеон.



Този знак, управляван от Меркурий, е майстор в изкуството на гъвкавостта, а характерът на Фиона прилича на способността на Близнаци да прегърне своята двойствена природа, преминавайки безпроблемно между чудовище и принцеса от приказките. Този въздушен знак не спира да кара света да гадае.



Рак: Ел Уудс от Legally Blonde



Сладък, лоялен и обичлив, Ракът винаги ще внася топлина и носталгия във функцията, а колегата Рак (Минди Калинг) разбра задачата, канализирайки своя кардиналски дух чрез нейния поглед върху Ел Уудс. Какво, като че ли е трудно?



Управляван от Луната, този Воден знак често се възхищава заради вродената си чувствителност и интуиция, но подобно на Ел Уудс, Раците са неудържими и упорити въпреки меката си външност, което прави това идеален избор за костюм.



Лео: Зомби



Певицата/актриса Деми Ловато присъства на партито си за Хелоуин в сградата на PhilyMack Management на 31 октомври 2013 г. в Западен Холивуд, Калифорния. КРИСТОФЪР ПОЛК/ГЕТИ



Няма нищо, което Лео да обича повече от светлината на прожекторите и никой никога не е направил кърваво зомби да изглежда по-луксозно от Деми Ловато. Родена под този царствен Огнен знак, игривият, но екстравагантен подход на Ловато към нейния зомби костюм отразява безстрашния дух на Лео.



Слънцето също управлява този неподвижен знак, така че да бъдеш демонстрант идва с тревата. Освен това, кой казва, че не можете да прегърнете тъмната страна, като същевременно я запазите театрална и бляскава?



Дева: Чарли Чаплин



Virgo , с тяхното прецизно око за детайлите и любов към минимализма, намира идеалното място в DIY образа на Блейк Лайвли за черно-бял филмов герой като Чарли Чаплин. Като самата Дева, Лайвли разкрива земната, практична и уравновесена природа на своя знак, въплъщавайки тихата харизма и хумора на Чаплин с нейната жива прецизност.



Този земен знак обича добре обмисления и изискан подход, а решението на звездата от It Ends With Us да се заеме с черно-бял филмов актьор с нотка "Направи си сам“ е класическа Дева. "Това, което е черно-бяло и оживено навсякъде“, брилянтно написа тя в публикацията си в Instagram.



Везни: Русалка



Джъстин и Хейли Бийбър, Деми Ловато, Халси и други присъстват на Хелоуин партито на Вас Морган и Майкъл Браун в Лос Анджелис. RACHPOOT/BAUER-



Управлявани от планетата на любовта Венера, Везните са известни със своя неустоим чар и романтични идеали, които вървят ръка за ръка с неземния вид на русалка на Халси. Друга Везни, Халси канализира своята венерианска същност и любов към естетиката с този зловещ, но причудлив костюм на русалка.



Везните в края на краищата винаги се стремят към баланс и хармония, наподобявайки призрачната красота на русалка. Точно както може да примами моряците с песните на сирената, родените под този управляван от Венера знак са известни с това, че омагьосват околните с красотата си.



Скорпион: Урсула от Малката русалка



Кейти Пери Урсула AMERICAN IDOL. JB LACROIX/GETTY



Интензивен, мистериозен и безспорно магнетичен, Скорпионът ще намери перфектната комбинация за Хелоуин в образа на Урсула от Кейти Пери. Като колега Скорпион, Пери насочи плутонианската си страна със смел и подъл поглед върху страховитата морска вещица.



Точно както е известно, че Скорпионът притежава определена сила в своето мълчание и мистерия, завладяващата, пресметлива личност на Урсула отразява решимостта на този воден знак да получат това, което искат - животът е пълен с трудни избори, нали?



Стрелец: Камъчета от Flinstones



Ейли Бийбър се вижда да пристига на партито за Хелоуин на Вас Морган и Майкъл Браун на 28 октомври 2023 г. в Лос Анджелис, Калифорния.



Енергивен, млад и вроден оптимист, Стрелецът може да намери идеалния костюм за Хелоуин в Pebbles от The Flintstone s. Хейли Бийбър, самата Стрелец, насочи игривата си страна с очарователен, безгрижен вид, който свърши работата.



Управляван от веселия Юпитер, този Огнен знак обича добрия смях и непринудения подход, което го прави перфектен избор за изпълнено със забавления Хелоуин приключение с приятели.



Козирог: д-р Фил



Козирогът, с неговата любов към структурата, дисциплината и малко сух хумор, е почти перфектно представен от истеричния поглед на Меган Трейнър към д-р Фил. Като друг Козирог, Трейнър въплъщава стоическата, но същевременно остроумна страна на своя знак с този епичен костюм, канализирайки мъдростта и желанието за власт на този земен знак.



Управлявани от планетата на отговорника, Козирозите често са гласът на разума, подобно на самия д-р Фил. Изборът на певицата на “Mother" отразява способността на нейния знак да внася хумор, като същевременно остава здраво стъпил на земята и реалистичен. Какво ще кажете, д-р Сатурн?



Водолей: Стюардесата на Бритни Спиърс във видеото "Toxic".



Парис Хилтън се облича като Бритни Спиърс, докато присъства на партито за Хелоуин в Казамигос – Вижте как изглежда!. МАЙКЪЛ КОВАЧ/ГЕТИ



Нестандартен, далновиден и повече от често изпреварващ тенденциите, реверансът на Парис Хилтън към Бритни Спиърс в емблематичния видеоклип "Toxic“ беше типичният ход на Водолея . Родена под този въздушен знак, Хилтън никога не спира да въплъщава своя бунтарски дух, непрекъснато разчупвайки шаблона, като същевременно остава вярна на своята визия.



Управляван от непредсказуемия Уран, този въздушен знак обича нищо повече от това да шокира и изненадва хората около себе си, а този костюм връща емблематичен момент от поп културата с нотка на блясък по време на полет. (Забавен факт: Бритни Спиърс има луна във Водолей!)



Риби: Диона от Clueless



Лупита Нионго присъства на 19-ото годишно парти за Хелоуин на Хайди Клум в Lavo на 31 октомври 2018 г. в Ню Йорк. ТЕЙЛЪР ХИЛ/FILMMAGIC



Мечтател с усет към въображението и кинематографичното, Рибите намират перфектната комбинация в емблематичния портрет на Лупита Нионго на Дион от Clueless . Като самата Риби, Nyong'o безпроблемно улови нептуновия блясък, който този воден знак носи на сребърния екран.



Управляван от Нептун, планетата на фантазията и филма, Рибите са естествено привлечени от емблематични герои и кинематографичен усет, а изборът на Nyong'o доказва, че животът наистина имитира изкуство. На тази бележка, считайте това за напомняне смело да се вмъкнете в герой с автентичност и стил.