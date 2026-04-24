Той упражнява професията си вече 80 години, предаде NOVA.

На изключителната възраст от 103 години американският лекар Хауърт Тъкър продължава да бъде символа на дълголетие, професионална отдадено си любов към медицината.

Той се смята за най-възрастният действащ лекар в света към 1 октомври 2025 г. Д-р Тъкър активно упражнява профекията си в Кливланд, САЩ.

Неговата кариера продължава повече от 8 десетилетия, започва медицинската си практика в средата на 20-ти век и успява да премина през огромни промени в медицината - от ранните технологии до съвременната дигитална диагностика.

Д-р Тъкър продължава да споделя опит, да консултира, да участва активно в медицинската общност. Често е цитиран като пример за здравословен начин на живот и умствена активност.