След празничното боядисване на яйцата е от решаващо значение да знаем колко дълго те остават безопасни за консумация, за да избегнем здравословни рискове. При сваряване яйцата губят естествения си защитен слой, което ги прави по-податливи на бактерии, информира Plovdiv24.bg.

Срокът на годност на великденските яйца зависи изцяло от начина, по който се съхраняват. Експертите съветват да бъдем стриктни в спазването на следните времеви рамки:

В хладилник (до 4°C) - Сварените яйца (със или без черупка) са годни за консумация до 7 дни. Ако сте ги боядисали на Велики четвъртък, те ще бъдат безопасни до следващия четвъртък, при условие че са прибрани в затворен съд.

На стайна температура - Яйцата са безопасни за ядене само до 2 часа след изваждането им от хладилника.

При горещо време (над 32°C) - Срокът за безопасност пада на едва 1 час.

Златни правила за съхранение на великденските яйца:

Приберете яйцата в хладилник до 2 часа след тяхното боядисване.

Използвайте затворен съд, за да не поемат миризми от други храни.

Не белете яйцата, докато не решите да ги консумирате.

При излизане на пикник задължително използвайте хладилна чанта.

Как да разпознаем разваленото яйце?

Консумацията на стари яйца крие риск от хранително отравяне и салмонела. Незабавно изхвърлете яйцето, ако забележите някои от следните признаци:

- Неприятна миризма на сяра.

- Лепкава или слузеста повърхност.

- Странен вид или промяна в цвета на черупката.