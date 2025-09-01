ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кога да се чекираме за полет, за да получим по-добро място в самолета
Разбира се, повечето авиокомпании не позволяват на пътниците в икономична класа да избират местата си, освен ако не са заплатили за това предварително. Но ако все пак искаме да получим максимално добро място, е добре да се чекираме възможно най-рано за полета.
По време на регистрацията авиокомпаниите разпределят седалките на пътниците, които не са платили, за да ги изберат сами. Обикновено чекирането е отворено 24 часа или повече преди полета, а когато го направим максимално рано, увеличаваме шансовете си да бъдем разпределени на седалка до прозореца или пътеката.
От друга страна, когато се чекираме в последния момент, има по-голяма вероятност да останем "приклещени" на средната седалка. Това е така, защото тези места се запълват накрая, когато полетът е пълен.
Добре е да имаме предвид също така, че дори да се регистрираме възможно най-рано, има и други фактори, които могат да повлияят на разпределението на местата в самолета. Един от тях е например времето от годината, в което пътуваме. Ако е през натоварени периоди, особено по време на празници, крайните седалки се разпределят бързо и накрая остават средните. Същото важи и ако пътуваме през уикенда, вместо през делничните дни, когато полетите не са толкова пълни.
При всички положения обаче чекирането за полет в последния момент не е препоръчително. И то не само защото може да се озовем на средната седалка, а защото съществува и реалната вероятност да ни бъде отказано да се качим на полета, за който имаме билет и да бъдем преместени на по-късен такъв.
Тези случаи са рядкост, но причината за това е правото на авиокомпаниите да продават повече билети за полет, отколкото са местата в самолета, за да компенсират за неявили се пътници. И когато авиокомпанията трябва да реши кой от пътниците да бъде преместен за следващия полет, обикновено избират последния регистрирал си, пише HuffPost, пише lifestyle.bg.
