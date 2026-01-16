ЗАРЕЖДАНЕ...
Кобилкина започна да ни съветва и за възпитанието на децата
Като майка много често, когато питам сина си как е минал денят му, той отговаря само:
"Добре.“
И дотам.
Знам, че ако още на 6 години не изградя правилен модел на доверителна комуникация, с времето ще става все по-трудно.
Затова реших да опитам нещо различно.
Вечер започнах да му задавам по-дълбоки въпроси:
– Как усещаш, че те обичам?
– Какво най-много обичаш да правим заедно?
– Кога се чувстваш в безопасност?
– Какво би искал да правим повече заедно?
– Какво беше най-интересното днес?
– Как би искал да ми помогнеш?
– Как би искал аз да направя нещо за теб?
– Какво означава за теб да си добър приятел?
– Кой е твоят добър приятел и защо?
И започнах да се изненадвам от дълбочината на отговорите му.
Един ден той ми каза:
"И аз искам да ти задавам въпроси.“
И така комуникацията ни стана много по-дълбока.
Въведохме малък вечерен ритуал — всеки ден си задаваме въпроси и споделяме чувствата си.
