Дъщерята на цар Симеон – Калина Сакскобургготска – отново привлече вниманието в социалните мрежи с усърдните си тренировки във фитнес залата.И като казваме тренировки - не просто раздвижване на пътеката, а тежки силови упражнения. На резултатите със сигурност могат да завидят и мнозина мъже.Всъщност един от тях - Илиян Станчев, се е впечатлил на визията и крайните резултати от тренировките на Калина - и е качил скорошна снимка от нейна тренировка."Принцеса Калина ladies and gentalmen...", написа той под поста си.Както и сами може да се убедите, положението е сериозно, откъдето и да го погледнете.Известно е, че Калина тренира сериозно и последователно заедно с треньора си Ричард Величков, като залага основно на силови упражнения и висока интензивност. Физическата ѝ форма показва, че усилията ѝ дават видим ефект, а спортът се е превърнал в неизменна част от ежедневието ѝ.В последните години дъщерята на цар Симеон рядко попада във фокуса на светските новини, но когато го прави, обикновено е с нещо нетипично - като тежка фитнес тренировка, например, пише "Блиц".