Киселото зеле с мръвка – задължителната гозба на трапезата тези дни
© Фокус
Елементарна рецепта, но за майките и бабите, не и за прохождащите в кулинарията. ФОКУС се притича на помощ с проста и лесна за изпълнение рецепта.
Необходими продукти:
– Голяма зелка – кисела
– Месце – около 1 кг. / за предпочитане свински гърди с кокал/
– Олио
– Подправки: ронена чубрица, червен пипер, черен пипер и...по-модерните – чили или къри
Забележка: Колкото повече видове меса има, по-добре. Може да съчетаете и свинското с пилешко, но по-мазничкото – пилешки пържоли от бут.
Начин на приготвяне: Измивате добре месото. Нарязвате го на едри парчета. Слагате го в дълбока тенджера с всички подправки, които предпочитате. Дори месцето да е мазно, капвате и няколко капки олио/зехтин. Затваряте тенджерата плътно и задушавате /разбърквате периодично/. Ако месото не е пуснало достатъчно сос, доливате топла вода, ама малко.
След около 20 минути, изваждате мръвките и в същата тенджера, със същата мазнинка, изсипвате предварително нарязаното на по-дебели ленти зеле.
Добавяте още малко мазнина, слагате и всички подправки, които харесвате, но в никакъв случай сол. Киселото зеле е достатъчно солено и дори преди да го нарежете е хубаво да го измиете бързо с топла вода.
Задушавате го поне 20 минути.
Загрявате предварително фурната. Изсипвате в тавата зелето и целия сос, който е пуснало. Добавяте мръвките. Доливате малко топла вода в тавата, не да покрие, но да има. Запечатвате тавата с алуминиево фолио и печете. Времето зависи от фурната, но средно – около час. После отстранявате фолиото и периодично бъркате до златист загар.
От мен да знаете, че сготвеното кисело зеле, става по-вкусно с времето. СГответе го 5 часа преди консумация, съветва ФОКУС.
