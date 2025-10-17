ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Кинокритикът Димитър Дринов: Политическите лозунги вредят на киното
Като положителна тенденция той отбеляза много по-голямото разнообразие на филмови заглавия в кината. "Може би това се дължи и на факта, че много бързо след кинопоказа филмите минават на стрийминг, което не е хубаво за самото киноразпространение. Хубаво е един филм, особено ако е добър, да стои по-дълго време и хората да го откриват на голям екран“, коментира кинокритикът.
Свидетелство за по-голямото разнообразие на филми, особено в българския боксофис, са анимации като "Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“, посочи той. "Едно време да видим аниме на голям екран беше рядкост. Сега имаме възможност да гледаме нови филми като "Chainsaw Man“ и "Demon Slayer“, но и класики като "Princess Mononoke“. Не всяко от тези заглавия е успешно и има бюджета да си позволи да бъде широко рекламирано, за да достигне до по-голяма аудитория, но много от тези филми заслужават вниманието, извън малката група на феновете на анимето и мангата“, смята Дринов.
Политиката винаги е била част от киното, но напоследък лозунгите стават основна движеща сила на определени филмови проекти, отбеляза кинокритикът. "За мен, когато твориш изкуство и търсиш някаква пазарна възвращаемост на инвестициите си, е много глупаво да заложиш политическите си възгледи преди историята и всичко останало“, категоричен бе той, а водещият Благой Д. Иванов добави: "Във фестивалното и в независимото кино личните истории винаги са били по-смислени, но дори във фестивалното кино днес е много по-важно да си социално ангажиран. Т.е. дори там тази зараза на социалната правда е основен фактор, ако искаш да вземеш някаква награда и дори да бъдеш селектиран за някой от големите фестивали“.
Франчайзите са само и единствено бизнес, категоричен бе Димитър Дринов. "Когато си купил големи франчайзи, нормално е да ги изстискваш до последно, защото си инвестирал адски много пари в тях. Много малко интелектуални и финансови ресурси остават за интелектуално съдържание. Това наистина е тъжно. Но още по-тъжното е, че в контекста на боксофиса, все още най-печелившите филми са тези, базирани на някаква интелектуална собственост. Има примери за оригинални филми, които изкарват пари, но като че ли не е това, което ни се иска на всички“, коментира гостът.
Според него единственото нещо, което може да накара големите студия да преосмислят политиката си, е по-сериозен спад в приходите. "Когато хората наистина спрат да гледат тези франчайзови филми и отгласът е изключително отрицателен, тогава биха могли... и в днешно време смятам, че се наблюдават признаци за събуждане“, добави Дринов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 952
|предишна страница [ 1/159 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: